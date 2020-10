Protección Federal vigilará todas las dependencias; privados, ya no: AMLO

Todas las dependencias del Gobierno de México deberán contratar exclusivamente elementos del nuevo Servicio de Protección Federal para la vigilancia de sus instalaciones, y ya no a las empresas privadas de seguridad que “proliferaron” en los sexenios anteriores.

Así lo dio a conocer este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante discursos en la ceremonia de graduación de la 15 graduación de la Generación del Curso de Formación Inicial de ducha corporación, la cual sustituirá a empresas y elementos de la extinta Policía Federal (PF) que protegían inmuebles federales.

“A veces (…) ni siquiera era utilizada esta corporación, la Policía Federal, para cuidar sus oficinas, sino que contrataban a policías particulares, a empresas privadas, para cuidar las oficinas de la Secretaría de Gobernación”, comentó.

Señaló que, en gobierno anteriores, “proliferaron” este tipo de empresas, las cuales recibían contratos de las dependencia, y aseguró que pagaban malos salarios a sus elementos.

“…en una institución, ya sea educativa o de salud, veo a personas uniformadas y les pregunto al oído, para que no les vayan a hacer algo, no vaya a haber represalias, les pregunto: ¿Cuánto ganas?, y ya me contestan. Salario mínimo, los explotan y no tienen prestaciones”, relató el presidente.

En este sentido, indicó que a los elementos de la nueva corporación no les va a faltar trabajo porque “he dado ya la instrucción de que todas las dependencias del gobierno para su cuidado, para su protección, contraten elementos de la policía de Protección Federal, ya no van a haber empresas particulares”.

Asimismo, garantizó que los elementos del servicio tendrán “buenos ingresos y prestaciones como lo establece la ley, como es el derecho de ustedes, todas las prestaciones legales y la protección a sus familias”.