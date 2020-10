Gana el Nobel de la Paz el Programa Mundial de Alimentos de la ONU

Este viernes, se nombró ganador del Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras resaltar que la necesidad de solidaridad internacional es “más evidente que nunca”.

Este galardón reconoció a la iniciativa mundial “por sus esfuerzos para combatir el hambre, su contribución a mejorar las condiciones de paz en zonas afectadas por conflictos y evitar que el hambre se use como arma en las guerras”, según el Comité Noruego del Nobel.

El PMA, con sede en Roma, fue fundado en 1961 mientras que su financiación depende únicamente de donaciones voluntarias; apenas en 2019, distribuyó 15 mil raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países, a decir del propio organismo.

Este premio sería el doceavo Nobel de la Paz concedido a una organización o personalidad de la ONU o vinculado al órgano.

Por su parte, el PMA expresó a través de redes sociales que estaba “profundamente honrado” por la presea, la cual es un reconocimiento a las labores de sus trabajadores que asisten a “más de 100 millones de niños, mujeres y hombres hambrientos en el mundo”.

WFP is deeply humbled to receive the 2020 #NobelPeacePrize.

This is in recognition of the work of WFP staff who put their lives on the line every day to bring food and assistance to more than 100 million hungry children, women and men across the world. pic.twitter.com/cjHOtqLcLk

— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020