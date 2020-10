La poeta estadounidense Louise Glück gana el Nobel de Literatura

La Real Academia de las Ciencias Sueca otorgó este jueves el premio Nobel de Literatura a la poeta Louise Glück, oriunda de Nueva York, quien comenzó su trayectoria a finales de los años 60 y tiene en su haber 12 colecciones de poesía.

El comité del Nobel reconoció a la estadounidense “por su inconfundible voz poética, que con austera belleza hace universal la existencia individual”, con lo que la refrendó como una de las figuras más relevantes de la poesía contemporánea.

Nacida el 2 de abril de 1943, la poeta se graduó en 1961 de la Hewlett High School de Nueva York, para después asistir al Colegio Sarha Lawrence y la Universidad de Columbia, para luego publicar su primer libro en 1968 “First born”, que recibió el Premio de la Academia americana de Poetas.

Asimismo, fue ganadora de un premio Pulitzer en 1993, el Premio Nacional del Libro en 2014 y se convirtió en la décimo sexta mujer en recibir el galardón de Literatura en los Nobel.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020