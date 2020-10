Ganan el Nobel de Química dos mujeres por investigaciones genéticas

La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna recibieron este miércoles el premio Nobel de Química, por sus investigaciones en la modificación de los genes humanos, con lo que abren la puerta a la cura de enfermedades hereditarias.

El galardón fue entregado al “desarrollo de un método de edición de genes”, el cual, según el jurado, contribuirá al desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer e incluso hallar una cura a los padecimientos congénitos.

Este descubrimiento consiste en modificar un gen dañado, para que funcione como normalmente lo haría; este método, llamado Crispr o conocido como “tijeras moleculares”, permite corregir mutaciones genéticas, entre otras cosas.

Cabe mencionar que este descubrimiento es reciente y fue hasta este año donde recibió el galardón, siendo que científicos lo han utilizado con anterioridad con resultados adversos que no han sido públicos en la comunidad.

Cabe resaltar que a la fecha solo cinco mujeres han ganado el Nobel de Química, contra 183 hombres que lo han conseguido, entre ellas Marie Curie (1911), su hija Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), Ada Yonath (2009) y Frances Arnold (2018).

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020