Ganan el Nobel de Física dos investigaciones sobre agujeros negros

La Academia Sueca de Ciencia concedió el premio Nobel de Física a las investigaciones de Roger Penrose, sobre los agujeros negros, así como al descubrimiento de Reinhard Genzel y Andrea Ghez, de un objeto “supermasivo en el centro de la galaxia”.

El comité anunció que la presea del año 2020 se dividiría a la mitad, entre el británico Penrose y la dupla alemana-estadounidense de Genzel y Ghez, con lo que la investigadora neoyorquina se convierte en la cuarta mujer en ganar el premio de Física.

La científica declaró que aún no se sabe lo que contiene un agujero negro “no tenemos idea, es algo tan exótico que nos intriga, no hace ir más allá de la comprensión”, pues desde los años 90 ella y Genzel estudian mediante avanzados telescopios el centro de la Vía Láctea.

Al centro de nuestra galaxia, descubrieron un objeto pesado e invisible, cuatro millones de veces más grande que la masa del sol, el cual atraería a estrellas y da el aspecto de torbellino al conjunto de planetas y cuerpos.

En tanto, Penrose ha utilizado desde 1965 las matemáticas para probar que nada, ni siquiera la luz, logra escapar de los agujeros negros, además de que son una consecuencia directa de la teoría de la relatividad general de Einstein.

