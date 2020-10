Trump anuncia su salida del hospital tras estar internado por Covid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que dejará esta tarde el hospital Walter Reed Medical Center, donde permaneció internado desde hace dos días luego de dar positivo a Covid-19, y afirmó que se sentía “mejor que hace 20 años”.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense previó que saldrá del nosocomio donde ingresó el pasado sábado a las 18:30 horas de este lunes, al afirmar que se siente “muy bien”.

En su mensaje, expresó que “no hay que temer al Covid, no hay que dejarlo dominar nuestras vidas”, además, escribió que durante su administración se han desarrollado “muy buenas medicinas y conocimientos”.

Cabe recordar que fue el pasado jueves por la noche cuando el presidente estadounidense dio a conocer que él y su esposa resultaron contagiados, por lo que ambos iniciaron cuarentena, mientras que el también candidato a reelegirse suspendió algunos actos de campaña próximos.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020