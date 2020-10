Dan Nobel de Medicina a los tres descubridores de la hepatitis C

Los estadounidenses Harvey J, Alter y Charles M Rice, junto con el británico Michael Houghton, ganaron el premio Nobel de Medicina, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, el cual permitió el desarrollo de nuevas medicinas para combatir la enfermedad.

Comité del Nobel realizó el anuncio las primeras horas de este lunes, desde Estocolmo, donde resaltó que gracias al trabajo de los tres científicos se pudo aclarar el “origen” de la hepatitis, además de la fabricación de pruebas diagnóstico de sangre y fármacos que han salvado “millones de vidas”.

Con el hallazgo, la asociación previó que “por primera vez en la historia, ahora la enfermedad puede curarse, alzando las esperanzas de erradicar el virus de la población mundial”, señaló el miembro del Comité, Patrick Ernfors.

Los ganadores oriundos de Estados Unidos, Alter y Rice, nacieron en Nueva York y California, respectivamente, mientras que seguirán sus investigaciones en el ramo de la salud.

En cuanto a Houghton, oriundo de Gran Bretaña, realizó sus estudios en California y próximamente continuará estudios en la Universidad de Alberta Canadá.

Con la entrega del Nobel de Medicina, inicia la semana de premiaciones de este galardón, mientras que las siguientes categorías son Física, Química, Literatura, Paz y Economía.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020