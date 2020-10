Moches en Secretaría de Transporte y López Zavala busca partido político

Corrupción tolerada en la Secretaría de Movilidad y Transporte

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que una de las dependencias que siempre ha estado ligada a la corrupción es la Dirección de Tránsito, que después se convirtió en Dirección de Vialidad y hoy es la Secretaría de Movilidad y Transportes.

Hoy como antes sus delegados son objeto de acusaciones de corrupción por permitir el transporte público pirata, por fijar cuotas a sus agentes e inspectores viales y por la discrecionalidad con que aplican los reglamentos y la Ley del Transporte.

Dos casos emblemáticos de lo ocurre en la Secretaría, y que no son desconocidos para su titular Guillermo Aréchiga Santamaría y tampoco para el subsecretario de Transporte, Seth Yassir Vázquez Hernández, son los de las delegaciones de Tehuacán y de Atlixco e Izúcar de Matamoros.

El delegado de Tehuacán, Jorge Balderas Hernández, tiene a su hermano Ricardo, de los mismos apellidos, usurpando funciones y extorsionando a transportistas y concesionarios haciéndose pasar como supervisor de transporte, pese a que en el año 2012 fue dado de baja de la Dirección de Vialidad y puesto a disposición del Ministerio Público de la Pepsi justamente por cohecho y usurpación de funciones.

Zavala, Fosado y González de la Calleja buscan partido en la Sierra Norte

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que una figura política que ha reaparecido y que en los últimos 10 días ha realizado un par de giras por la Sierra Norte de Puebla, es Javier López Zavala, quien fue el hombre fuerte del marinismo, el primero en perder la gubernatura del estado bajo las siglas del PRI frente al PAN y que ahora anda buscando quien le de cobijo.

Acompañado por René Lechuga Fosado y Carlos Gonzáles de la Calleja, ambos exdiputados locales del PRI, López Zavala ha sostenido dos reuniones en Xicotepec de Juárez y la próxima semana va estar en Zacatlán (ver fotos).

El propósito es muy claro, buscan regresar a la vida pública de Puebla. Los tres quedaron relegados y fuera del poder político. López Zavala y Lechuga Fosado aspiran a una candidatura a diputado local o federal. Mientras que González se la Calleja se promueve como suspirante a edil de Zacatlán, en donde ya perdió una contienda.

Lo interesante de esta reaparición, no solamente que están intentando alcanzar una nominación, sino también están buscado un partido político que les de cobijo, que les abra la puerta.

Se sabe que los tres estarían buscado ser fichados por el PRI, en el que oficialmente siguen militando, pero también estarían coqueteando con Morena o el Partido Movimiento Ciudadano, que es una fuerza política que anda “pescando” a priistas que están abandonando el tricolor.

La estrepitosa caída de la SCJN

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la resolución de anoche de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que autoriza a Andrés Manuel López Obrador realizar una consulta popular para saber si “el pueblo bueno” aprueba o no que se investigue y en su caso se sancione a los expresidentes, representa un enorme riesgo para el país.

Es cierto que la mayoría de los mexicanos estamos cansados de los abusos y saqueos, que más de uno desearíamos que en su momento se le sancionara a los expresidentes, pero siendo realistas usted realmente cree que alguno de ellos haya sido tan poco listo como para firmar de puño y letra las enormes corruptelas que se dieron en sus gobiernos. ¡Claro que no!

Así que la consulta popular aunque prospere, porque sabemos que para imponer su santísima voluntad AMLO se pinta solo, será sólo un espejismo.

Desde ahora le aseguro que ninguno de los exmandatarios, vamos ni su súper enemigo Felipe Calderón ni el señaladísimo Enrique Peña Nieto, pisarán la cárcel.

Y no es que me dé gusto que la impunidad impere en nuestro país, claro que no. Pero lo que realmente me encabrona es que una vez más López Obrador, como buen emperador, imponga su voluntad de manera disfrazada, sin importar a qué costo.

