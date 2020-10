IMSS Puebla cuenta con 15 unidades móviles de mastografías

Durante octubre, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el IMSS en Puebla promoverá la mastografía para detectar cambios o anormalidades en los tejidos del seno y prevenir el cáncer de mama, por lo que habilitó 15 unidades móviles de mastografías.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con mastógrafo, son las No. 1, 2, 6, 57; y los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 15, en Tehuacán, el No. 20 (“La Margarita”) y el No. 23, en Teziutlán.

Además, el Seguro Social acerca el servicio a la población mediante unidades móviles equipadas con un mastógrafo, que siguen una programación para visitar las UMF del IMSS en la entidad.

Éstas se encuentran en las clínicas No. 1 (Paseo Bravo), No. 2 (Boulevard 5 de Mayo), No. 4 (La Constancia), No. 6 (Plaza San Pedro), No. 7 (San Bartolo), No. 8 (Mayorazgo), No. 9 (Tehuacán), No. 11 (San Martín), No. 12 (Cholula), No. 14 (Pueblo Nuevo), No. 16 (Tecamachalco), No. 30 (Tehuacán), No. 37 (Libres), No. 55 (Amalúcan) y No. 57 (La Margarita).

Las mujeres que requieran realizarse una mastografía, deben programar una cita previamente, en los módulos PrevenIMSS de su Unidad de Medicina Familiar que le corresponda.

El IMSS recomienda tres maneras para realizar la detección de cáncer de mama, como la autoexploración, a partir de los 20 años, hacerla una vez al mes; la exploración clínica de mama, también a partir de los 25 años por lo menos una vez al año; la mastografía, cada dos años, a mujeres de 40 a 69 años.

El IMSS tiene inscritas a 400 mil derechohabientes en Puebla, de entre 25 y 69 años de edad; de ese total, aproximadamente 200 mil tienen entre 40 y 69 años, grupo susceptible para realizarse una mastografía, comentó la coordinadora auxiliar de Salud Pública, Sofía Reyes Niño.

Derivado de la emergencia sanitaria, se tomará una mastografía cada 15 minutos, en lugar de cada 10 minutos como se realizaban anteriormente, para evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19.

Las derechohabientes que acudan a las unidades deben respetar la sana distancia, usar alcohol gel y cubrebocas en todo momento, y evitar llevar un acompañante.

Es importante tomar en cuenta que al acudir a su cita, debe llevar solicitud y la Cartilla Nacional de Salud para registrar el estudio a realizar; así como ser asegurada, tener entre 40 y 69 años de edad, no haberse realizado la mastografía el año pasado, acudir bañada, sin desodorante y sin crema.