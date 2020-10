Beneficiarios de fondos tendrán apoyo directo; no aviadores: AMLO

Forbes México

Ante la inminente aprobación de la propuesta de Morena para la desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los beneficiarios recibirán ahora apoyo directo, pues dijo que su gobierno no quiere “aviadores”.

Lo anterior, este jueves en su conferencia de prensa matutina, tras las críticas de científicos, artistas y deportistas por la eliminación de fondos de los cuales recibían apoyo financiero para la realización de proyectos y preparación.

Ante ello, el mandatario sostuvo que todos seguirán recibiendo beneficios y señaló que los fideicomisos no tenía “nada que ver” con sus actividades “porque eran fondos y eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control, bueno, los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos”.

“Los artistas, escritores, intelectuales, que recibían sus becas, lo mismo, sólo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si estas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa, que no se queden los apoyos en manos de intermediarios”, afirmó.

Entrega de apoyos será directa

De manera semejante a los programas sociales de su gobierno, indicó que ahora la entrega de apoyos a los beneficiarios de los fideicomisos será “directa y con independencia completa, absoluta, pero queremos hacer la revisión”.

“Ah, los cineastas lo mismo, claro que vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver, porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos y eran -o son- más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente”, agregó.



En este sentido, indicó que su gobierno busca “revisar que no haya aviadores” entre los beneficiarios de los fideicomisos, “pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte, no; tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia, que queremos que no haya corrupción”.