Oscar Aguilar, candidato de MC a la alcaldía poblana

* Burócratas despedidos piden ayuda; Gustavo Castell a un año de su muerte

Oscar Aguilar González, experimentado político poblano, en entrevista virtual valora ser el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Puebla Capital, pero se considera con bastantes posibilidades. Asegura llevarse bien con Fernando Morales Martínez, quien dirige en el Estado los destinos del MC y sentencia que los políticos o candidatos que no tengan estructura, debido a la pandemia de coronavirus, no ganarán las elecciones.

Los siguientes, son sus opiniones sobre la situación política actual:

-Salí del PRI porque varias veces me abandonó. Basta el ejemplo de la elección de diputados federales en 2015. Gané en Zacapoaxtla y perdí la elección en los tribunales. El PRI no me apoyó. Además, nunca me dejaron pasar para ser candidato al Gobierno del Estado

-Estoy valorando si participo en la campaña para la Presidencia Municipal de Puebla. Tengo grupos que me animan y me apoyan para hacerlo.

-Me invitó Dante Delgado desde principios de año a pertenecer al MC. Soy el Coordinador de Estructura Electoral en la Cuarta Circunscripción, que comprende las entidades Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos.

-El MC va solo en las elecciones de 2021, sin alianzas, ya está decidido. Este partido está bien posicionado en buena parte del país. Ahí está el ejemplo del Estado de Jalisco, nuestros Senadores y Diputados. Hemos tenido un crecimiento impresionante.

-Se han sostenido pláticas y acercamientos con Marcelo García Almaguer, Eduardo Rivera Pérez, Enrique Cárdenas, Víctor Manuel Giorgana, con cuadros del PRI, de MORENA e incluso del morenovallismo. Todavía no hay definiciones.

-En estos tiempos de pandemia, quien no tenga una estructura de hace tiempo y grupos de apoyo, quien no tenga trabajo previo, no tendrá oportunidad de ganar la elección.

-Tengo una estructura social y política desde hace 40 años, he participado en muchas campañas. No he sido político de flor de un día, tampoco un político de ocurrencias.

-Desde hace tiempo he ayudado a la gente con dos asociaciones civiles, una es la Asociación Para el Derecho a la Vivienda y la otra es la Fundación Renace, ésta última proporciona tratamientos contra enfermedades como la diabetes.

-No he dejado de estar con la gente. Desde hace mucho tiempo ha recorrido el interior del Estado, municipios, poblados, colonias y unidades habitacionales de Puebla Capital. Ahora con el coronavirus he seguido con recorridos con sana distancia y con cubrebocas.

Finalmente, Aguilar González, señala que Morena, como partido gobernante es debut y despedida y que hay decepción de las acciones de en el Estado, en los municipios, en las colonias, en las unidades habitacionales de Puebla Capital.

Se ha desempeñado como Diputado Local y Federal, funcionario estatal, Delegado del Infonavit en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas. Abogado egresado de la BUAP tiene una maestría y doctorado en Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Administrativo. Como priísta tuvo una impresionante carrera político partidista.

Despedidos piden justicia

Nuevamente, en una manifestación pacífica realizada el domingo en el zócalo de Puebla, los Despedidos del Gobierno del Estado en Digna Resistencia, que dirige Antonio Manzano, informaron que por tercer año consecutivo han presentado sus peticiones al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado, el Diputado Fernando Jara Vargas y a todos los legisladores poblanos.

Se trata de los empleados del gobierno despedidos en la administración del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Insisten que están con la mejor disposición y mediante el diálogo, para llegar a los mejores acuerdos para ambas partes, pues piden reinstalación e indemnizaciones justas.

Piden se contemple el llamado Pasivo de Contingencia Laboral en el Presupuesto del 2020 para poder dar solución de fondo a sus demandas y quieren conciliar su reinstalación.

Castell Sosa, un año de fallecido

El pasado 17 de septiembre cumplió un año de fallecido, el dirigente sindical de los burócratas, don Gustavo Castell Sosa, único dirigente reelecto en tres ocasiones en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado de Puebla.

Castell Sosa estuvo en los inicios de la constitución del sindicato en 1964, como Delegado Sindical en la Sección de Circulación de Tránsito. En 1966, el Gobernador Aarón Merino Fernández reconoció el sindicato al expedir la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, aprobada por el Congreso.

Los secretarios generales del Sindicato fueron en orden cronológico, Jorge Coca Cabrera, Miguel Ángel Valle, Roberto Pérez Zamora, Gustavo Castell Sosa, Reynaldo Ruiz Zerón, Carlos Rosete Verdín, Víctor Arteaga, Miguel Ángel Espinosa, Cecilia Hernández, Guadalupe Martínez Castillo y actualmente Virginia Meza Cruz.

En las tres reelecciones de Castell, se sentaron las bases, la consolidación y el establecimiento del marco legal, que incluye la Ley del ISSSTEP, la Ley de Estímulos y Recompensas, la construcción de la sede sindical, la única unidad habitacional para mil 200 trabajadores en San Bartolo y las múltiples prestaciones logradas.

En fin, como escribió Antonio Machado (España, 1875-1939), en sus Proverbios y Cantares:

Nunca perseguí la gloria

ni dejar en la memoria

de los hombres mi canción;

yo amo los mundos sutiles,

ingrávidos y gentiles

como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse

de sol y grana, volar

bajo el cielo azul, temblar

súbitamente y quebrarse.

raultorress@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.