Karina Pérez advierte a Arriaga que Museo Regional está en San Andrés

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, advirtió que el Museo Regional está en su demarcación y su homólogo de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, debe desistir de buscar tenerlo, ya que eso puede generar diferencias entre ambos.

Lamentó que tras revertirse por el Congreso del estado la expropiación de los terrenos aledaños a la Gran Pirámide, realizado en el 2014 por el entonces mandatario Rafael Moreno Valle, ahora la autoridad vecina quiera sacar provecho del trabajo y gestiones que hicieron con Miguel Barbosa Huerta para que éste solicitara donar los predios reclamados a favor de las Cholulas.

Recordó que desde antes de ser alcaldesa, ella y otros activistas se enfrentaron a la administración morenovallista para tratar de impedirlo, lo que derivó en una persecución contra ellos y el encarcelamiento de algunos; sin embargo, cuando ganó la elección se acercó al actual titular del Ejecutivo estatal para solicitar echar abajo la expropiación.

“A mí no me gustaría que entráramos a una discusión, porque lo que sé hacer mejor es luchar, y no me gustaría tener por este motivo una diferencia con el alcalde de San Pedro Cholula, porque no me voy a dejar”, abundó.

Indicó que si Arriaga Lila tenía la intención de buscar quedarse con el Museo Regional, entonces lo hubiera hecho desde el principio y no esperar a que diera frutos con el Congreso del estado esa petición del ayuntamiento sanandreseño hacia el ejecutivo poblano sobre dejar sin efecto la posesión de terrenos a favor de Parques y Jardines del gobierno estatal.

Pérez Popoca recordó que son 8.5 hectáreas las que se recuperaron para su demarcación en la zona arqueológica de Cholula y contando el predio donde está el Museo Regional, se tienen en total 11 hectáreas.

Anticipó que una vez que se publique esa determinación de la LX legislatura en el Periódico Oficial del Estado, realizará un proyecto de recuperación de las áreas para el beneficio de los ciudadanos.

Llamó a la madurez del alcalde de San Pedro para entender lo conseguido y que es un acto de justicia para los habitantes de su localidad, cuyo ayuntamiento tenía que pagar hasta 200 mil pesos para hacer uso de las áreas en el Equinoccio de Primavera.