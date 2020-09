Lanzan para PC ocho juegos de tres sagas clásicas de Konami

La desarrolladora de videojuegos japonesa, Konami, anunció este viernes el lanzamiento de ocho juegos clásicos de sus sagas “Metal Gear”, “Castlevania” y “Contra”, los cuales podrán ser adquiridos para computadora a través de la tienda GOG.

Los títulos son “Metal Gear”, “Metal Gear Solid” y “Metal Gear Solid 2: Substance”, los cuales se venden por separado a un precio de 5.40 y 9.08 dólares, mientras que los juegos de las otras dos series se venden en un solo paquete.

El “Konami Collector´s Series”, tiene un valor de 5.44 dólares, y contienen “Castlevania”, “Castlevania II: Simon Quest” y “Castlevania III: Dracula´s Curse”, además de “Contra” y “Super C”, títulos originales del Nintendo Entertainment System (NES).

Los títulos se pueden adquirir en la tienda virtual GOG, mientras que requieren al menos 2 gigabytes (GB) de memoria RAM y son compatibles con Windows 7, 8 y 10, así como con controles de Xbox 360 y Xbox One.

These Classic KONAMI games return to modern computers on https://t.co/0zZ3ohgeGN!!

● 3 classic Metal Gear games now available on https://t.co/0zZ3ohgeGN

● KONAMI Collector's Series: Castlevania & Contra returns for true retro fans!@GOGcom #MetalGear #Castlevania #Contra pic.twitter.com/z5nl6bHcHW

— Konami (@Konami) September 25, 2020