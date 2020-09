Hallan 27 sarcófagos de casi 2,500 años de antigüedad en Egipto

En la ciudadela de Saqqara, antiguo complejo funerario ubicado al sureste de El Cairo, capital de Egipto, arqueólogos hallaron un total de 27 sarcófagos “sellados y en perfectas condiciones”, los cuales tendrían una antigüedad de 2 mil 500 años.

La primera parte de este descubrimiento se realizó la semana pasada, cuando fueron desenterrados 13 ataúdes, mientras que apenas el pasado lunes se anunció el descubrimiento de otros 14 en la misma zona arqueológica.

Según informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, los sarcófagos se encuentran “en perfecto estado”, e incluso resaltó que se encuentran sellados “desde que fueron enterrados”.

Además, los arqueólogos hallaron diversos artefactos en la zona de Saqqara, la cual era un antiguo cementerio que sirvió como necrópolis de Memfis, antigua capital de Egipto durante unos 3 mil años.

الأسبوع الماضي أعلنا عن اكتشاف ١٣ تابوتا أثريا، وخلال الأيام الماضية تم الكشف عن ١٤ تابوتا.

انتظروا الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بجبانة سقارة .

Last week we announced the discovery of 13 sealed human coffins. In the last few days we discovered 14 more. Stay tuned pic.twitter.com/JXBSoUdncW

