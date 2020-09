Confrontación Porfirio Muñoz vs Ebrard y visita de AMLO a Morelos

Integración latinoamericana // La Jornada: 36 aniversario

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que la mayoría de las economías, especialmente las subdesarrolladas, han basado sus planes de crecimiento en el modelo exportador impuesto por la globalización, el cual ha resultado exitoso pero sólo para los grandes consorcios que concentran dicha actividad, mientras que sus respectivas naciones mantienen en la lona los niveles de bienestar para el grueso de su población.

La globalización promueve la interdependencia económica –léase mayor dependencia de las naciones subdesarrolladas–, pero la pandemia ha impuesto sus propias reglas, de tal forma que parece inevitable que tal modelo pase a retiro por el desplome mundial y la tendencia internacional de privilegiar y consumir lo hecho en casa.

De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica que en 2020 el comercio exterior de la región se desplomará 23 por ciento respecto de 2019, una proporción ligeramente mayor a la registrada en la crisis de 2008-2009 (21 por ciento). El panorama, pues, no resulta nada atractivo.

Frenados y desplegados

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que lo primero que ha de decirse es que no está a discusión el derecho de los ciudadanos mexicanos a manifestarse conforme a sus convicciones políticas. El propio presidente de la República, quien ha sido un usuario frecuente de formas pacíficas de protesta, aseguró ayer que cuidará y garantizará el ejercicio de las libertades cívicas.

En referencia a los pocos cientos de personas que decidieron acampar en la capitalina avenida Juárez, al no serles permitido hacerlo en la Plaza de la Constitución (lo cual, a juicio de este tecleador, es un error de gobierno, que le regala visibilidad y argumentación a esos manifestantes), Andrés Manuel López Obrador afirmó que “ellos deben saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, como nosotros lo hicimos”.

Y, así como antes lo había hecho con el calderonismo promotor de un nuevo partido político, AMLO se permitió darles consejos de perseverancia y congruencia, inclusive en el hecho de que los líderes duerman en el propio plantón, como el tabasqueño lo hizo en 2006 (aunque ayer mismo la principal figura de los acampados se retiró de la manifestación de protesta, por sentirse mal de salud, según informaron sus allegados).

Planteado todo lo anterior, ha de decirse también que carecen el grupo llamado Frenaa (Frente Nacional Anti AMLO), y en especial su turbio dirigente, Gilberto Lozano, de respetabilidad política y cívica, en tanto no son sino expresiones de un aventurerismo de ultraderecha que de manera insistente monta provocaciones en busca de magnificar mediáticamente su radicalizado discurso simplista que denuncia dictaduras comunistas en curso y una catástrofe nacional por culpa del obradorismo al que abiertamente busca derrocar a la brevedad.

Tan desproporcionados son los argumentos de Frenaa y su tremendista dirigente que no han logrado conjuntar una base social de explícito apoyo, al grado que durante semanas han organizado protestas a bordo de automóviles, con decenas de participantes o, en el mejor de los casos, un par de cientos de vehículos, de tal manera que la aparatosidad rodante disimulara la muy reducida cuantía de manifestantes.

Porfirio vs. Marcelo y el caos de Morena

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que si el presidente López Obrador tiene graves problemas afuera —entre la pandemia fuera de control, el desastre económico, protestas en su contra y la violencia en el país— adentro, en eso que llaman la 4T y en su partido Morena, la cosa está peor: un caos en la elección interna, con un enfrentamiento canibalesco entre grupos y tribus que sumado a los protagonismos y las ambiciones de poder que afloran con la cercanía de las elecciones de 2021 y la adelantada sucesión de 2024, conforman un complicado frente interno que le genera demasiado ruido e inestabilidad al Mandatario y a su Gobierno.

Poco ayudan al Presidente las expresiones de una lucha intestina y confrontaciones que amenazan hasta con rupturas. En los últimos días personajes de la talla de Porfirio Muñoz Ledo, figura histórica de la 4T, y el poderoso canciller Marcelo Ebrard Casaubon, se han enfrascado en un abierto enfrentamiento en el que se están dando hasta con la cubeta; el diputado con ataques y alusiones directas al Secretario de Relaciones Exteriores, al que se refiere como “obsesionado en ser Presidente a como dé lugar”, y Ebrard, que si bien no responde personalmente y evita el choque directo, sí le manda respuestas a través de medios y personajes afines a Muñoz Ledo y a los que, dice el canciller, “están utilizándolo para golpearme”.

Para colmo, están las irregularidades y problemas legales que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha acusado en la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia a través de encuestas, todas señaladas en denuncias y quejas de los propios morenistas, lo que complica sobremanera el proceso organizado por el INE y da pie a toda clase de versiones que apuntan a que los magistrados terminarán anulando el proceso interno morenista, ante la dificultad de encuestar a casi 120 candidatos a presidente y secretario General, lo que terminaría alargando la actual presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuéllar hasta que pase la elección de julio de 2021.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Convicción política. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los integrantes del Frente Nacional en su contra que se garantizará la seguridad en sus protestas. “Deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos”, expresó. Opuesto a lo que podría imaginarse, el mandatario se dijo “contento” por las manifestaciones en su contra, las cuales atribuyó a sus “adversarios conservadores” que “estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público”. Si no protestaran me sentiría hasta frustrado, diría que no estamos haciendo nada”, manifestó. Si pensaron que la marcha lo iba a indigestar, se equivocaron. ¿Cuántos meses soportará en la intemperie el plantón?

2. Listo y preparado. “Es el momento de meter el acelerador a fondo, de estar al lado del Presidente, defendiendo el proyecto alternativo de nación”, aseveró en Sonora el diputado Mario Delgado, quien aspira a la presidencia de Morena. “Es tiempo de que nos reconozcamos, nos respetemos, dialoguemos entre todos, para estar unidos en torno al proyecto de la Cuarta Transformación”, sostuvo al presentar sus propuestas en caso de resultar vencedor a la dirigencia nacional de Morena. “Se equivocan quienes piensan que el partido debe establecer una distancia con el primer mandatario e impulsar una agenda propia”, advirtió. Muestra músculo. Le hará falta, sobre todo, si llega.

3. Por si lo dudaban. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, seguirá contando con todo el respaldo del gobierno de México que requiera durante su mandato, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien visitó el estado para evaluar los trabajos del Programa Nacional de Reconstrucción, a tres años del sismo de 2017. Se comprometió a que se rehabilitarán todos los bienes culturales afectados por el sismo de hace tres años, por lo que habrá presupuesto asignado hasta que concluya el proceso de reconstrucción. Blanco reconoció las acciones emprendidas por el Presidente para apresurar las tareas de reconstrucción en las zonas afectadas. Por si alguien pensaba que el Cuau gobernaba a la deriva, pues no. Sigue siendo favorito de la Cuarta Transformación. Le toca no decepcionar.

