Volkswagen fabricará en Puebla Taos, su nueva camioneta

La automotriz Volkswagen anunció este jueves que su nuevo vehículo, con el cual complementará su familia de modelos SUV, llevará por nombre Taos, además de que será fabricado en la planta de Puebla, siendo así el cuarto modelo producido en el estado.

Este nuevo automóvil se colocará entre la T-Cross y la Tiguan, mientras que el presidente de Volkswagen en México, Steffen Reiche indicó que para su fabricación se preparó la línea de producción “mas moderna” de la planta en Puebla.

Con este anuncio, el directivo previó un aumento en los planes de producción para 2021, en tanto que aún se desconoce cuando iniciará el ensamblaje de este SUV, así como su fecha de lanzamiento.

Reiche expresó que con la producción de este auto se apoyará a la recuperación económica del país, tras el embate que dejó la pandemia de Covid-19, además de que garantiza estabilidad laboral a trabajadores y sus familias.

Cabe resaltar que la camioneta Tiguan, uno de los cuatro vehículos ensamblados en la planta de Puebla, fue el vehículo más producido durante 2019, con 221 mil 731 unidades.

Es de mencionar que actualmente la fabrica emplea a más de 7 mil personas, además de que se encarga de la fabricación de los modelos Jetta, Tiguan y Golf, que se comercializan tanto al interior del país como internacionalmente.

El nombre de Taos surge de un pueblo en Nuevo México, Estados Unidos, destacó el vicepresidente de Marketing, Hein Shafer, quien resaltó que este auto “transmitirá la naturaleza” de este poblado.