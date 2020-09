Vinculan a proceso a mujer por agredir a su hija en Huejotzingo

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo vinculación a proceso de Reina N, de 43 años, por el delito de violencia familiar luego de que la mujer presumiblemente agredió a una de sus dos hijas de 15 y 8 años en el municipio poblano de Huejotzingo.

En un comunicado, la FGE refirió que la ahora imputada fue detenida por efectivos municipales el pasado 7 de septiembre, tras hallar a la menor de 15 años lesionada, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Entre tanto, la hija herida fue trasladada a un hospital, mientras que la menor de 8 años fue ingresada al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pues no contaba con algún familiar para su custodia.

Reina N deberá cumplir con las medidas cautelares de firma periódica, la realización de terapias psicológicas, prohibición de acercarse a la víctima y lugares concurridos por la misma, así como la separación inmediata del domicilio.

El órgano judicial indicó que la mujer de 43 años recibe orientación y apoyo integral, pues dijo que la investigación, con perspectiva de género, arrojó que ella también ha sido víctima.