Van por reforma para que síndicos otorguen protección a mujeres violentadas

Your browser does not support the video tag.

La diputada del PES, Mónica Lara Chávez, presentó una iniciativa para facultar a los síndicos municipales para que puedan decretar órdenes de protección a víctimas de violencia de género, quienes tendrán que interponer una denuncia sin necesidad de ratificarla.

Lo anterior, durante la sesión ordinaria virtual del Congreso local de este jueves, en donde la legisladora señaló que de los 50 municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM), en 12 demarcaciones, de enero a mayo, se registró el 79 por ciento de los feminicidios.

Ejemplificó que en Puebla capital, hay registro de seis casos, en Zacatlán tres, mientras que Chietla, Coronango, San Martín Texmelucan hubo dos en cada uno; y en Acatlán de Osorio, Atlixco, Cuautlancingo, Huejotzingo, Palmar de Bravo, San Andrés Cholula y Tecali de Herrera se reportaron de a uno.

Agregó que, de acuerdo con las cifras aportadas en el análisis de delitos en los 50 municipios con la AVGM hecho por el Igavim, en 23 demarcaciones de este grupo aumentó el abuso sexual, en tres se mantuvieron, en 18 hubo una diminución y en seis no se registraron.

Ante esto, en la propuesta presentada se busca reformar las fracciones XVII y XVIII, así como adicionar la fracción XIX, al artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal.

Iniciativa será analizada en comisiones

La diputada del Partido Encuentro Social (PES) manifestó que en otros estados del país como Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Michoacán y Oaxaca, los titulares de las sindicaturas se encuentran facultados para decretar órdenes de protección en función del interés superior de la víctima.

De igual forma, dijo que en los municipios alejados del estado muchas veces las mujeres o niñas víctimas de violencia no denuncian por lo lejos que quedan los Ministerios Públicos, por lo que, de aprobarse la reforma, tendrán un mecanismo de protección para ellas.

Dicha iniciativa fue turnada a comisiones unidas de Igualdad de Género y Asuntos Municipales para su análisis y en su caso aprobación.

- Anuncio -

Los legisladores que se sumaron a la propuesta fueron Vianey García Romero, Tonatzin Fernández Díaz, Olga Lucía Romero Garci Crespo, Nora Merino Escamilla, Iliana Paola Ruíz García, María del Carmen Cabrera Camacho, Bárbara Morán Anorve, Miguel Trujillo de Ita, Valentín Medel Hernández, Raymundo Atanacio Luna, Marcelo García Almaguer, Hugo Alejo Domínguez y Jonathan Collantes Cabañas.