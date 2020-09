TSJ debe resolver apelación de sentencia en caso de desaparición: Barbosa

Your browser does not support the video tag.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debe resolver la apelación contra la sentencia de juez de Tehuacán que dejó libre a los posibles responsables de la desaparición del activista Sergio Rivera Hernández, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Lo anterior respondió a lo que dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob federal, Alejandro Encinas Rodríguez, quien pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla reconsiderar la resolución que dio el viernes pasado.

Ante esto, el mandatario poblano comentó que el proceso está en revisión a cargo del Poder Judicial, por lo que tendrá que ser éste, el que resuelva si la sentencia que dio el juez Mario Cortes Aldama, a quien señalaron de trato desigual en el caso, tuvo o no razón.

“Nosotros no podemos expresarnos sobre un asunto que es competencia del Poder Judicial, no podemos, ya hemos tratado ese tema con el TSJ y hemos pedido una aplicación escrupulosa y rigorista de la ley, estrictamente de la ley. Estaremos pendientes del asunto”, pronunció.

El gobernador @MBarbosaMX confió en que el @htsjpuebla resolverá con apego a la ley la apelación interpuesta contra la sentencia absolutoria del juez de Tehuacán, Mario Cortés, a favor de 3 detenidos por la desaparición del activista Sergio Rivera en agosto de 2018. @angulosiete. pic.twitter.com/hj9M4iGg0R — €ddiiy (@Edd_Eddiiy) September 17, 2020

Es necesario precisar que David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y asesor jurídico del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), afirmó que esta sentencia es “contraria a todos los precedentes judiciales sobre desaparición”, ya que Rivera Hernández era opositor a la construcción de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala en la Sierra Negra.

El litigante afirmó que, sin base legal, se negó la justicia en el primer juicio en México por desaparición cometida por particulares en contra de un defensor de derechos humanos, desestimando todas las evidencias que fueron presentados durante dos años de proceso.

En veremos, prórroga del pago de control vehicular

En otro tema, Barbosa Huerta comentó que aún no se tiene analizado si se ampliará o no el plazo para el pago del control vehicular y hacer el reemplacamiento, aunque dijo que necesitan ser sensibles al momento complicado de la situación económica que se tiene para no imponer una carga a los poblanos.

Por otra parte, el mandatario comentó que se analizará con la Canirac si es posible la ampliación de horarios en estos establecimientos, ya que por el momento es hasta las 9 de la noche debido a la pandemia del Covid-19, así como se evaluará si les permiten dar sus servicios los domingos, pues actualmente son inhábiles.

En otro orden de ideas, el mandatario señaló que, a 3 años del sismo del 19 de septiembre de 2017, de acuerdo con información del INAH, se han concluido 300 de los 700 monumentos históricos dañados, mientras que en el caso de las viviendas aún hacen falta varias acciones.

En ese tenor, sostuvo que en la visita que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado sólo se abordará el tema de la reconstrucción, por lo que dejará a un lado el recorte presupuestal que tendría Puebla para el siguiente año que es del 5 por ciento.