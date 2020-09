Por baja en presupuesto, estados deben mejorar recaudación: Manzanilla

Your browser does not support the video tag.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2021 contempla la reducción de recursos para estados y municipios, lo cual llevará a estos niveles de gobierno a emprender acciones para mejorar su recaudación propia.

Así lo indicó el diputado federal por el distrito 12 de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, quien agregó que, por el contrario, el PPEF 2021 contempla incremento en rubros como el sector turístico, Defensa Nacional y salud.

En cuanto al ramo 28, que concentra las participaciones que van a los estados, se contempla un impacto de en un promedio el -6.8 por ciento para todo el país y para Puebla del -7.5 por ciento.

Respecto al ramo 33, que son las participaciones de los estados y municipios, la reducción en promedio para el país es entorno al 4 por ciento; para el caso de Puebla será de más 0.1 por ciento.

Dijo que hasta el momento para Puebla hay etiquetados 83 mil 259.9 millones de pesos, lo cual representa 6.9 por ciento menos recursos que en 2020, principalmente por la reducción que se realizó en participaciones al ramo 28.

Baja, no es exclusiva en Puebla

“Puebla en el 2021 tendrá menos recursos, pero no es un tema exclusivo de la entidad sino de todo el país” recalcó y agregó que a nivel nacional se tienen reducciones en comparación con el año anterior, ya que hay 100 mil millones de pesos que se han concentrado en tres proyectos prioritarios del Ejecutivo, como son el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.

“Son proyectos importantes de infraestructura que crearán empleos, pero que al ser momentos muy álgidos derivado de la pandemia, son muy discutidos”, precisó al destacar que será un presupuesto más restrictivo para el 2021.

Resaltó que, desde su perspectiva, se debe cuidar el impacto en la salud que sin lugar a duda ha afectado la parte económica, por lo que consideró pertinente destinar recursos a la reactivación económica, así como a la seguridad pública.

Dijo que la versión final del PPEF se deberá tener aprobada el 15 de noviembre, por lo que se mantendrá informando a la ciudadanía los avances del mismo.