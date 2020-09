Plantea AMLO nueva rifa con bienes incautados para beneficencia

Your browser does not support the video tag.

Tras aseverar que el sorteo por la rifa del avión presidencial mostró la “solidaridad en causas justas” de la ciudadanía, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó realizar para 2021 una nueva rifa de bienes incautados, con fines de beneficencia pública.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario dijo que este sorteo sería “muy grande” y que se rifarían objetos de valor y hasta inmuebles que se encuentran resguardados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

“Estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer uno, muy grande, muy grande, con los propósitos por los que se creó la Lotería Nacional, es beneficencia pública (…) En el Indep constantemente se tienen ranchos, se obtienen residencias, bienes, aviones, yates, alhajas, todo esto que se viene subastando”, sugirió.

En cuanto a la rifa por el avión presidencial, López Obrador calificó como “un éxito” la venta del 78.09 por ciento de “cachitos” y resaltó que hubo participación de la gente, que en los últimos días antes del sorteo hizo filas para comprar un boleto.

Resaltó que la organización de estos sorteos con fines benéficos muestra la “fraternidad” de la población, quien dijo se suma para atender causas sociales.

“Esta es una forma en que la gente puede expresar su solidaridad en causas justas, en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, a la atención a la gente más vulnerable, la salud, todas las acciones de fraternidad, de solidaridad, de ayuda a los demás, de amor al prójimo”, declaró el mandatario.

Presentan ganadores

En este tenor, el director de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), Ernesto Prieto Ortega, informó que se vendieron 4 millones 685 mil 800 boletos de la rifa por el avión, lo que logró una recaudación de 2 mil 342 millones 900 mil pesos.

De los 100 ganadores de sorteos, 42 fueron “cachitos” comprados por empresarios, 16 por Lotenal, 13 adquiridos para hospitales, cinco por sindicatos, mientras que 24 boletos premiados no se vendieron

- Anuncio -

En cuanto a los boletos premiados de instituciones de salud, Prieto Ortega informó seis corresponden a nosocomios de la Secretaría de Salud y el Insabi, tres fueron del IMSS, dos del Issste y finalmente dos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).