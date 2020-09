México y EU extienden cierre de frontera hasta el 21 de octubre

Your browser does not support the video tag.

Los gobiernos de México y Estados Unidos extendieron el cierre de su frontera, para el tránsito de turistas y no esencial por tierra, hasta el 21 de octubre de 2020 a fin de contener la propagación de coronavirus que causa Covid-19, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Este jueves, a través de su cuenta de Twitter, la dependencia mexicana informó que propuso a la administración estadounidense mantener la restricción durante otro mes más.

Tras revisar el desarrollo de la propagación de #COVID19, 🇲🇽 planteó a 🇺🇸 la extensión, por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 17, 2020

Posteriormente, confirmó que ambos países seguirán coordinados para que se mantenga suspendido al tráfico no esencial por tierra de un país a otro.

Con esta decisión, sumarán seis meses desde que ambas naciones mantienen cerrada su frontera de mil 145 kilómetros de longitud ante la propagación del coronavirus.