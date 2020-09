La resolución del Tribunal Electoral y el presupuesto para la Sedena

Your browser does not support the video tag.

Juicio a la banda de los cinco // Van por los depredadores

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que se inició formalmente el proceso de consulta popular para enjuiciar a los cinco ex inquilinos de Los Pinos del régimen neoliberal (tres priístas, dos panistas; el sexto, Miguel de la Madrid, murió en 2012) por los incalculables daños por ellos causados a la nación y los mexicanos. Del discurso se pasó a la convocatoria formal –con una destacada participación ciudadana: 2.5 millones de firmas– y de allí a la presentación legal de la demanda para realizar dicho procedimiento con el fin de investigar y sancionar, en su caso, la presunta comisión de delitos por parte de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones.

La elaboración, anuncio y entrega formal del documento respectivo corrió a cargo de López Obrador, lo recibió el Senado de la República y este lo turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que definirá la constitucionalidad de la solicitud presidencial y en un máximo de 20 días debe pronunciarse al respecto.

Se conocen muchas de las tropelías (verdaderos asaltos a la nación) de los directamente involucrados en la petición presidencial, pero si la investigación procede quedarán al desnudo todas las corruptelas no sólo de los ex inquilinos de Los Pinos y sus respectivas pandillas, sino de políticos, legisladores, jueces, magnates y fauna conexa que de México hicieron su negocio particular, con incalculables costos para el país y sus habitantes. Y en este sentido la banda de los cinco arrasó.

El Grito y los (otros) gritos

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que las restricciones a que obliga el covid-19 llevaron a la Presidencia de la República a realizar sin público la ceremonia del Grito de Independencia y con una asistencia militar controlada el tradicional desfile del día siguiente.

Entre segmentos de opinión que usualmente reprochan al gobierno federal el presunto incumplimiento general o parcial de las políticas preventivas de salud en temporada pandémica, los cuidados presidenciales del 15 y el 16 merecieron críticas y no reconocimiento, al grado de que ciertas visiones mediáticas prefirieron sugerir una especie de abandono popular a López Obrador (por ejemplo, Reforma tituló una plana, con una amplia fotografía de la Plaza de la Constitución desierta, “¿Dónde está la gente?” https://bit.ly/2ZFo0OH).

Es infundada la suposición de que el presidente López Obrador se está quedando solo (el columnista Carlos Loret de Mola así tituló su texto de este miércoles: “El Presidente se queda sin pueblo”, referido a la recolección de firmas para enjuiciar a expresidentes y a la venta de boletos para el sorteo relacionado con el valor del avión presidencial). La noche del 15 hubo una sesión que de manera anticipada se anunció sería casi en solitario, con el presidente y su esposa cumpliendo con el ritual que no debería cancelarse. El desfile del día siguiente se realizó con cuidados militares y necesariamente sin multitudes asistentes.

En el caso del sorteo de la Lotería Nacional referido al antes citado “avión”, hay voces y medios que están dando relevancia a la manera como se ha ido tratando de resolver o desenmarañar la difícil herencia de la mencionada nave fastuosa comprada por Felipe Calderón Hinojosa y gustosamente utilizada por Enrique Peña Nieto, familia y amigos (por cierto, el periodista Ernesto Núñez Albarrán ha señalado que el propio Peña pidió una recomendación técnica a una firma extranjera respecto a la viabilidad de deshacer el trato, con la respuesta de lo mucho que se perdería en ese caso https://bit.ly/3knsUrs ).

La imposibilidad, hasta ahora, de venta del citado avión, los insalvables gastos de mantenimiento y otros hechos supervenientes como la concepción y ejecución enmarañadas de un sorteo como el efectuado este 15 tienen como necesario contexto lo hecho por Calderón y disfrutado por Peña.

Los militares crecen en labores y presupuesto

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el avance de las Fuerzas Armadas en el Gobierno del presidente López Obrador no solo se ha dado en las crecientes labores civiles que les entrega el Presidente a las instituciones militares, sino también en mayores presupuestos para el Ejército y la Marina, que son dos de las áreas de la Administración Pública Federal a las que no ha tocado la austeridad republicana, y que registran un aumento importante en los recursos de los que dispondrán en el Presupuesto Federal 2021.

De acuerdo con el proyecto presupuestal entregado por la Secretaría de Hacienda, que comenzará a discutir la Cámara de Diputados la próxima semana, la Secretaría de la Defensa Nacional aumenta su presupuesto en 18 mil 528 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Marina Armada de México recibirá casi 2 mil millones de pesos adicionales el próximo año, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incrementa su gasto en 3 mil 921 millones de pesos.

El presupuesto total a la Sedena, que este año fue de 94 mil 28 mdp –de los cuales 3 mil 671 mdp los destina a labores de Seguridad Pública– pasa el próximo a año a 112 mil 557 mdp de los que 21 mil 153 millones se destinarán a las labores de Seguridad Pública; mientras que la Marina pasa de 33 mil 557 mdp, con un monto de 4 mil 767 millones para seguridad, a tener en 2021 35 mil 467 millones de pesos, de los que 6 mil 934 millones los destinará a las citadas labores de seguridad pública en el país. En contraste con el crecimiento y los recursos que se destinan a las instituciones castrenses, el presupuesto para seguridad en las entidades federativas será de 24 mil 872 millones de pesos el próximo año, y si bien registra un incremento importante con relación a los 11 mil 443 pesos que tuvieron este año, en realidad lo que se reparte entre 32 estados es apenas una quinta parte del total de los recursos que se entregan a la Defensa Nacional, y equivale apenas al 35% del total de los recursos que recibirá la Marina el próximo año.

El dinero para seguridad en los estados se reparte en 7 mil 695 mdp para el Fondo de Asignaciones en Seguridad Pública (FASP) y los restantes 17 mil 176 mdp al Fortamun, mientras que al Fortaseg se le deja en ceros. Todos esos recursos para seguridad, tanto los que recibirán las Fuerzas Armadas, como los que se entregan a las entidades del país, tienen que destinarse a las siguientes acciones: Recuperación y dignificación de cárceles; Modelo Nacional de policía y justicia cívica; Policía de proximidad social; Investigación bajo el mando del Ministerio Público; Recepción de denuncias, Atención a Víctimas; Trabajo a favor de la comunidad; Coordinación con la Guardia Nacional de policías estatales, municipales y Ministerio Público y Creación de la Guardia Nacional como una corporación de carácter civil para prevenir, investigar y perseguir delitos del fuero común y federal, según lo que establece el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

En cuanto al Sistema Federal Penitenciario, el presupuesto 2021 propone asignar 21 mil 397 mdp para los 20 penales federales, que además registran una ocupación menor. Mientras a los 275 penales estatales no se les asigna nada de esos recursos, a pesar de que son los más sobrepoblados y en los que una buena parte de los reos son del fuero federal.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. A los héroes incansables. Han sido días de intenso sentimiento patrio. El Grito de Independencia y el Desfile Militar alimentan de orgullo. Es cierto, sin asistentes, por la sana distancia, pero haciendo honor a todos los símbolos que han forjado a esta nación. Esta vez, como parte del desfile militar del 16 de septiembre, fueron reconocidos 58 médicos y enfermeras con la condecoración “Miguel Hidalgo” en Grado Collar. “Las y los condecorados son, sin duda, héroes y heroínas del siglo XXI en esta crisis sanitaria, la más grande y la más retadora en la historia reciente de la humanidad”, dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. La condecoración es la más alta presea que otorga México a sus ciudadanos para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar. Y nada más aleccionador que salvar vidas. Gracias.

2. Lo justo es justo. La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la que se modificó la convocatoria para la elección de la dirigencia de Morena, no implica la renuncia de ningún aspirante, sólo se pidió garantizar la paridad de género. Así lo consideró Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien se mantiene firme en su intención por la dirigencia del partido. Consideró que la solicitud no tenía que llegar al ámbito legal, debido a que la paridad tendría que ser ya una costumbre en la política del país. Defendió que si gana un hombre la presidencia, sea una mujer la secretaria general, y viceversa. Decisión salomónica en estos tiempos en los que la corrección política lo es todo.

3. Contra la incongruencia. El diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que una mayoría “autoritaria” se impuso a una mayoría “decente”, luego de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificaron los lineamientos para realizar la encuesta del relevo para los dirigentes de Morena, en razón de género. “Insisten en dar ventaja a los caciques del partido”, dijo en su cuenta de Twitter. El aspirante a la dirigencia nacional señaló que es incongruente que la autoridad electoral argumente la paridad de género, cuando en el TEPJF hay 5 hombres y sólo dos mujeres. El decano político aseguró que, pese a los lineamientos, él será el ganador de la contienda por la dirigencia. Todo indica que las posibilidades de que Muñoz Ledo dirija al partido se reducen al mínimo. Pero tiene razón. Si hablan de paridad, primero que la implementen.

