El avión sigue en el hangar y buscan fortalecer a Movimiento Ciudadano

Your browser does not support the video tag.

Antes Morena quería una Ley que regulara el Periódico Oficial, hoy que gobierna la boicotea

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ahora que ha quedado de manifiesto la manipulación de los decretos aprobados por el Congreso local en el Periódico Oficial del estado de Puebla, cuya publicación está sujeta a la discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo, valdría la pena sacar de la congeladora legislativa el dictamen que proponía la creación de la Ley del Periódico Oficial.

Dicho dictamen, que se aprobó por unanimidad de los diputados miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el pasado 3 de abril de 2019, nunca ha querido enlistase en el orden del día de la LX Legislatura.

Las razones del diputado Gabriel Biestro Medinilla para frenar la aprobación de esa Ley se desconocen, pero se entienden a la luz de lo ocurrido con la reforma electoral a la fracción IV del artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Lo que no puede aceptarse es el doble rasero de los diputados de Morena o del bloque Juntos Haremos Historia en esta materia. La iniciativa de impulsar la Ley del Periódico Oficial surgió después de que el gobernador José Antonio Gali Fayad vetó y se rehusó a promulgar diversas leyes, reformas y adiciones aprobadas por la actual Legislatura.

Una de ellas fue la Ley del Periódico Oficial del estado, aprobada el 4 de diciembre de 2018, y que el entonces gobernador Gali vetó el 21 de diciembre de ese mismo año.

Aquí la columna completa

Dante Delgado sale a la pesca de Rocío García Olmedo y Carlos Barragán

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que Dante Delgado Rannauro anda de “pesca” en Puebla, buscando afiliar a importantes figuras de la oposición a la 4T para fortalecer el proyecto electoral del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) de cara a las contiendas local de 2021 y la presidencial de 2024. En ese sentido, se dice que el líder de esta fuerza política le ha echado el ojo a dos destacados priistas: Rocío García Olmedo y Carlos Barragán Amador, quienes podrían ser los próximos prospectos a generar un rompimiento con el repudiado dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina.

Como parte de esa búsqueda de nuevos cuadros para el PMC se entiende la presencia –la semana pasada– de Dante Delgado en el informe anual del diputado sin partido Marcelo García Almaguer, quien aunque a todo mundo quiere convencer que es un renegado del morenovallismo, sigue siendo el puente para conectar con grupos de electores que eran parte de las estructuras electorales del grupo del extinto exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

PMC está haciendo acopio de nuevos activistas, surgidos de otras fuerzas políticas, como una manera de evitar que pierda el registro como partido político estatal y sobre todo, para ir armando una estructura que le de soporte y fuerza al proyecto de Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, quien quiere aparecer en las boletas electorales de la sucesión presidencial del año 2024, como el gran aglutinador de opositores a la continuidad de la 4T.

- Anuncio -

Aquí la columna completa

La magia de la 4T; rifan el avión y sigue en el hangar presidencial

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que al fin el capricho de AMLO se cumplió y la rifa (equivalente al valor) del avión presidencial se realizó.

Pero la venta de boletos, la entrega de premios y los recursos ganados en el sorteo dejan muchas más dudas que certezas.

Es cierto que la transparencia no ha sido la mejor bandera de la administración lopezobradorista sin embrago el tema de la no-rifa del avión ha rebasado todos los límites, una burda tranza por donde se observe.

Hasta la noche de ayer sabíamos que cuatro hospitales habían ganado, es decir que en conjunto suman 80 millones de pesos que efectivamente serán un respiro para esas unidades pero no podemos olvidar que para ganar ese capital, el gobierno federal gastó 500 millones de pesos.

Con una simple resta podemos entender que se invirtieron 500 millones y se recuperaron 80, es decir se perdieron 420 millones de pesos.

Aquí la columna completa