Detiene SSP a 4 presuntos narcomenudistas de “La Mafia de Analco”

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a cuatro presuntos narcomenudistas integrantes del grupo delictivo autodenominado “La Mafia de Analco”, en posesión de 162 dosis de aparente droga cristal y por su supuesta participación en múltiples delitos

Así lo informó la secretaría, en un comunicado, quien refirió que los detenidos fueron ubicados en la calle 14 Sur, entre 9 y 11 Oriente, del barrio de Analco, y fue tras una revisión donde se les encontró la supuesta droga, misma que presuntamente iban a comercializar en la zona

Los asegurados fueron identificados como Erick H, de 39 años, Paulo Cesar O, de 41 años, Liove C, de 27 años y Luis F, quienes son presuntos distribuidores de droga, utilizando un grupo de atención a adicciones ubicado en el barrio de Analco.

Además, reportes de inteligencia indican su probable participación en delitos como extorsión y robo en sus diversas modalidades en la ciudad.