Celebra Barbosa que nuevo modelo de VW sea producido en Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró que la empresa Volkswagen haya anunciado que su nueva camioneta, Taos, será producida en la planta de Puebla, al señalar que las firmas internacionales ven en la entidad “un idóneo asiento de negocios”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario garantizó que la administración estatal brindará acompañamiento a la automotriz, para que concrete el desarrollo de la nueva producción.

Asimismo, Barbosa Huerta destacó que en el estado hay trabajadores que son ejemplo mundial de productividad.

Extenderían horario en restaurantes

En otro tema, el gobernador anunció que se evaluará la posibilidad de ampliar los horarios para los restaurantes, además de que estos abran los domingos, tras expresar que Puebla está actuando con “disciplina” ante la pandemia de Covid-19.

Por tanto, instruyó a las secretarias de Economía y Turismo, Olivia Salomón Vivaldo y Vanessa Barahona de la Rosa, reunirse con las organizaciones restauranteras y de establecimientos relacionados, para analizar esta posibilidad.