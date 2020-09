Saldo blanco por festejos patrios; 24 municipios cancelaron grito

Your browser does not support the video tag.

El secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que hubo saldo blanco durante los festejos patrios del 15 de septiembre en el estado, sumado a que en 24 municipios no se realizaron eventos porque así lo determinaron sus Cabildos.

En entrevista, tras el desfile conmemorativo por el 210 aniversario del inicio de la independencia de México, indicó que no hubo registro de incidentes y en todas las demarcaciones se hizo la ceremonia virtual como lo pidió el gobierno del estado.

Respecto a los comercios que aperturaron hasta la 1 y media de la mañana, los operativos dieron cuenta de que se respetó la capacidad permitida, aunque será en el transcurso del día cuando se tenga el reporte detallado.

Por otra parte, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará el próximo sábado en Puebla para dar a conocer el informe del avance de la reconstrucción a 3 años del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Indicó que el mandatario federal estaría realizando un recorrido por distintos municipios que incluyen a la capital y otros que están por definirse, ya que aún no tienen el itinerario, por lo que será en los siguientes días cuando lo dé a conocer.

Dijo que se prevé igual que López Obrador entregue reconocimientos a elementos de Protección Civil, ya que se conmemora el “Día Nacional de Protección Civil”, sumado a que no habrá macrosimulacro por el tema de la pandemia del Covid-19.

5 muertos en El Seco por alcohol adulterado

En otro tema, Méndez Márquez señaló que suman cinco muertes en las últimas dos semanas de personas que ingirieron alcohol adulterado en San Salvador El Seco, por lo que realizarán operativos en los establecimientos para detectar y sancionar a quienes los comercializan.

El funcionario estatal agregó que hasta el momento no se tiene reporte de más intoxicados por dichas bebidas en este municipio, aunque al igual que como sucedió en otras demarcaciones, actuarán contra los responsables.