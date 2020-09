Encabeza Karina Pérez ceremonia por inicio de Independencia

Your browser does not support the video tag.

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, encabezó la ceremonia de izamiento a la bandera en conmemoración del CCX inicio de la Independencia de México, acto durante el que pidió guardar un minuto de silencio por quienes han perecido a causa del Covid-19.

Acompañada de regidores, secretarios y autoridades auxiliares, la edil mandó un abrazo a todos los que han perdido a un familiar durante esta contingencia sanitaria.

Llamó a la ciudadanía a la reflexión y a honrar a la patria a través de los valores como el amor al prójimo, la amistad y solidaridad, sobre todo en esta pandemia que enfrentamos.

Señaló que el compromiso del gobierno municipal está con todos, sin distingos, por lo que continuará trabajando para llevar el bienestar a todas las familias del municipio.