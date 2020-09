En Grito de Independencia, Karina Pérez homenajea a personal de salud

Your browser does not support the video tag.

En el marco del CCX aniversario de la Independencia de México, la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, rindió un homenaje al personal de salud que enfrenta al Covid-19 con la atención de pacientes y recuerda a las víctimas de este mal.

Dentro de la nueva normalidad, la primera regidora y los demás integrantes del Cabildo llevaron a cabo la ceremonia de manera distinta al año pasado, sin invitados y con una transmisión vía Facebook para que los ciudadanos de ese municipio, conmemoraran esta fecha que no podía pasar desapercibido pese a la pandemia.

En su discurso, Pérez Popoca dijo que así como recuerdan a los héroes que dieron patria y libertad a los mexicanos, de la misma forma debe rendirse un reconocimiento a médicos, enfermeras y personal que labora en hospitales para atender a los pacientes contagiados con Covid-19.

Indicó que en este momento se tiene una “batalla” para salvaguardar la vida. “Hoy tenemos otros héroes en el mundo que se ha visto sucumbido ante la enfermedad y que se ha llevado a muchas personas”.

Recordó que lo cotidiano había tomado un sentido insignificante, pasando a segundo término en la vida materialista y estresante, porque se cayó en el materialismo, aprendiendo a usar “poco o mucho” a las personas.

Indicó que en esta pandemia se ha recobrado el sentido humano sobre lo insignificante. Además que el ayuntamiento sanandreseño sigue luchando contra la corrupción y la impunidad.

La presidenta municipal dijo habrá algún momento para volver a la convivencia social, mientras tanto, las familias deben seguir acatando las medidas sanitarias.

Tras el acto oficial se presentó un video de los adornos con motivo de las fiestas patrias y un espectáculo de juegos pirotécnicos.