En Antorcha Popular 1, enseñan a leer y escribir

Deisy Lizbeth Aguilar Vega, profesora de la escuela Primaria Rafael Buelna Tenorio, citó a sus alumnos de primer grado en la cancha techada de la colonia Antorcha Popular 1, para enseñarles a leer y a escribir, teniendo en cuenta las medidas sanitarias por el Covid-19.

El objetivo de esto es que los alumnos que inician su educación primaria aprendan a leer y escribir, y para eso es necesario trabajar directamente con ellos y acompañarlos en el cambio de nivel educativo, para que se adapten con la metodología que se utiliza en el nivel primaria, indicó la maestra.

“Es una responsabilidad muy grande (…) se necesita elaborar muchos materiales, elegir una metodología y dominar el proceso de enseñanza aprendizaje que muchos padres no están preparados para brindar ese apoyo, menos las clases por televisión, por eso, los maestros decidimos citar en grupos reducidos a los alumnos, para garantizar que se apropien de los aprendizajes de su grado escolar en este nuevo ciclo 2020-2021, en especial los de primeros grados”, expresó Aguilar Vega.

Por último, invitó a los padres de familia a que lleven a sus hijos a este curso y que los motiven para obtener un mejor resultado.