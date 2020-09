En 8 meses, suben 103% denuncias por violar intimidad sexual de mujeres

Your browser does not support the video tag.

Nuevamente, los delitos por violar la intimidad sexual de mujeres –por difundir material erótico sin su consentimiento—se dispararon, pues de enero a agosto de 2020, sumaron 112 denuncias, lo que representó 103 por ciento más que el mismo periodo de 2019.

Así lo indicaron cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales arrojaron que la ciudad de Puebla concentró la mayoría de delitos con 82, seguida de Tepeaca y Tehuacán con tres cada uno.

Le siguieron Acatlán y Chignahuapan, cada demarcación con dos, mientras que con uno estuvieron Tepeyahualco, Honey, Atzitintla, Jalpan, Huehuetla, Tepeojuma, San Gabriel Chilac, Tlachichuca, Acatzingo, Libres y Tlacotepec de Benito Juárez.

También, Tecamachalco, Coronango, Xicotepec, Zacatlán, Teziutlán, Atlixco, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Amozoc.

55 víctimas en 2019

De acuerdo con el organismo autónomo, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, en los primeros ocho meses del año pasado, hubo 55 víctimas.

Fue el 3 de diciembre de 2018, cuando el Congreso local avaló penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 80 mil a 125 mil pesos a quien difunda material erótico sin consentimiento de la víctima.

Sin embargo, Olimpia Coral Melo, impulsora de la también llamada “Ley Olimpia” ha señalado que la mayoría de las carpetas no ha sido judicializada, por lo que no hay detenidos y, por ende, tampoco justicia.

Si eres víctima del delito de violación a la intimidad sexual, puedes dirigirte al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) en la línea 222 3099 099, donde podrán darte acompañamiento para iniciar tu denuncia en el Ministerio Público (MP).