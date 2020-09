Diputada del PT aclara que no tildó de “fraude” rifa de avión presidencial

Your browser does not support the video tag.

La diputada en Puebla por el Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Muciño Muñoz, aclaró que no era su voz la que se escuchó en una sesión diciendo que la rifa del avión presidencial era “un fraude”.

Lo anterior, luego de que se señaló que, en la sesión virtual del martes, la petista reprochó a su compañera de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, por promover la compra de los boletos.

Este miércoles, en un video, la legisladora indicó que, tras la reunión, recibió llamadas de sus compañeros respecto a sus supuestas declaraciones, que la diputada calificó de “totalmente falsas”.

Explicó que la plataforma del Congreso permite que alguien se pueda renombrar, por lo que “usaron mi nombre para esa conversación que niego rotundamente (…) Es grave. Haré lo conducente, pero quiero comentar que yo no sostuve esa conversación“, concluyó.