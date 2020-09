Confirma Rivera segundo informe virtual y con medidas sanitarias por Covid

Your browser does not support the video tag.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco confirmó que su segundo informe de labores al frente del ayuntamiento de Puebla, que será en octubre, lo hará de manera virtual y en caso de que haya gente, será con poca, a fin de evitar un riesgo de contagio de Covid-19.

En entrevista, tras la ceremonia del 210 aniversario del inicio de la Independencia de México, manifestó que dicho formato lo ha aplicado en los eventos que ha encabezado en los últimos meses, por lo que se mantendrán en la misma línea.

Aunque no abundó en detalles de su segunda rendición de cuentas, refirió que lo primordial es cuidar la salud de los ciudadanos ante la emergencia sanitaria, además de que el mismo estará dirigido a los poblanos, pues son ellos quienes la mandatan.

Lo anterior, luego de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó a los ediles a realizar sus informes con medidas sanitarias y, si es posible, solo ante regidores y transmitido a través de las plataformas virtuales para que la gente pueda verlo.

Trabajos en CH iniciarían a fin de mes

Por otra parte, Rivera Vivanco indicó que, de manera escalonada y con horario nocturno que no genere conflicto, se tiene estimado que los trabajos de remodelación del Centro Histórico comenzarán este mes en la calle 5 de Mayo, toda vez que ya se dio el fallo.

Refirió que sólo están a la espera de que el secretario de Infraestructura, José Israel Román Romano, y la secretaria de Desarrollo Económico, Carmen Mireya Calderón González, den la fecha exacta de inicio, pues se busca que no existan inconvenientes para quienes transitan y trabajan en la zona.

En otro tema, Rivera Vivanco apuntó que hasta el momento su gabinete se mantendrá tal y como está, por lo que el último movimiento que hizo fue el de la remoción de Beatriz Martínez Carreño, al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

Respecto a la apertura de los panteones en el municipio, indicó que en los siguientes días se estará analizando esa situación, ya que debe ser sometido al Cabildo, aunque hizo énfasis en que el servicio no se ha dejado de prestar, pues solo se restringieron las visitas.

- Anuncio -

Finalmente, sobre la denuncia la ex coordinadora de Proyectos Estratégicos, Yazmin Flores Hernández en su contra, Rivera Vivanco manifestó que es en un contexto del sistema patriarcal que “se vale de todo”, pero hizo énfasis en que su administración ha promovido la igualdad sustantiva.