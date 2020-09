Barbosa encabeza el Grito de Independencia; reconoce al personal de salud

Your browser does not support the video tag.

Sin público en el zócalo de Puebla por el Covid-19 y con ligera lluvia, el gobernador Miguel Barbosa Huerta rindió un homenaje al personal de salud durante el acto del Grito de Independencia, por su labor ante la pandemia.

Con apego a la nueva normalidad, las autoridades llevaron a cabo el evento, esto dentro de un dispositivo de seguridad en los alrededores del zócalo para evitar que ingresaran los ciudadanos, quienes hasta el año pasado acudieron para escuchar al mandatario que vitoreaba a los héroes de la patria, que hoy son los médicos, enfermeros y demás personal que día a día da la batalla al SARS-CoV-2 en la atención de pacientes infectados.

A través de la televisión pública y de manera inusual por la plataforma Zoom, alrededor de 400 familias, de acuerdo a cifras del gobierno estatal, siguieron en vivo la transmisión de la ceremonia que también pasó en Facebook.

Después de las 9:30 de la noche empezaron a llegar los funcionarios municipales, estatales, regidores, así como diputados locales siendo el mandatario poblano el último en hacerlo acompañado de su esposa Rosario Orozco Caballero.

Al encabezar la ceremonia por el Grito de Independencia desde el balcón principal del Palacio Municipal, el gobernador vitoreó al personal de salud que ha hecho frente a la pandemia del Covid-19 de marzo a fecha.

Nueva normalidad

En punto de las 11 de la noche inició la ceremonia con honores a la bandera, aunque debido a la lluvia constante, la escolta conformada por militares lo hizo adentro del Palacio Municipal, para subir al salón de Cabildos y entregó al jefe del Ejecutivo el lábaro patrio para realizar el acto conmemorativo.

Tras esto, el mandatario poblano salió al balcón principal del Palacio Municipal, tocó la campana tres veces para después vitorear a los héroes que dieron patria, así como a los revolucionarios, a la democracia, los 217 municipios y a los pueblos indígenas.

De igual forma, hizo una arenga a los tres juanes de la Sierra (Juan Francisco Lucas, Juan N Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla), a la libertad, igualdad, fraternidad y justicia, para rematar con un ¡Viva México! y ¡Viva Puebla! en tres ocasiones.

A diferencia de años pasados, estas palabras no tuvieron eco debido a que el zócalo estuvo vacío y sólo se logró escuchar que quienes repetían las palabras que decía el mandatario fueron los funcionarios que asistieron a la ceremonia y los pocos comensales que estaban en restaurantes de calles aledañas.

Barbosa Huerta estuvo acompañado por el comandante de la 25 zona militar, Rodrigo Herrera Huízar, el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez.

Juegos pirotécnicos sin gente

Después empezó el espectáculo de juegos pirotécnicos, acto al que lo acompañaron Rivera Vivanco, el presidente del TSJ Héctor Sánchez Sánchez, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Nora Merino Escamilla, entre otros.

Al igual que hace un año sólo se hizo un festejo, comparado con administraciones pasadas cuando eran dos, una de ellas en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, por lo que el espectáculo de juegos pirotécnico por la celebración del 210 aniversario del inicio de la Independencia de México, duró alrededor de 15 minutos.

Sin embargo, la lluvia no permitió que se vieran como otras ocasiones, además de que tampoco hubo aplausos porque se hizo ante un zócalo vacío, por lo que sólo los comensales y trabajadores de los establecimientos de las calles que lo rodean son los un oso que lo presenciaron.

Estos festejos patrios se dieron en medio de la pugna que Rivera Vivanco y Barbosa Huerta han tenido desde hace varios meses, la cual inició cuando el mandatario anunció que el gobierno estatal asumiría el control de la seguridad pública en la capital.