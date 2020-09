AMLO reconoce a personal médico que atiende Covid en desfile militar

Your browser does not support the video tag.

Durante el desfile militar por el 210 aniversario del inicio de la Independencia de México en el zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró a 58 médicos, enfermeras y personal médico que atiende la contingencia por el Covid-19.

Sin público civil presente, el Ejecutivo federal realizó el izamiento de la bandera, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérres Muller, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como los de las Cámaras de Diputados y Senadores, Dulce María Sauri Riancho y Eduardo Ramírez Aguilar, respectivamente, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras los honores, la condecoración “Miguel Hidalgo” al personal de la salud fue entregada a los médicos y enfermeras, así como un diploma y cien mil pesos como reconocimiento.

Luego, se hizo un minuto de silencio y otro de aplausos en honor a las víctimas del Covid-19 y el personal médico que atiende la pandemia.

Por su parte, Sánchez Cordero, agradeció a la primera línea de atención contra el Covid-19 y los calificó como mexicanos y mexicanas de excelencia.

Asimismo, destacó esta labor como desinteresada y comprometida con salvar vidas, lo cual representa los ideales de la Cuarta Transformación.

Entre los reconocidos se encontró a personal del IMSS, Issste, Insabi, Sedena, Semar y Pemex; una condecoración se entregó post mortem.

Cabe mencionar que esta condecoración fue otorgada a propuesta y postulación de pacientes dados de alta de la enfermedad y personal de la salud.

