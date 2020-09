AMLO encabezará ceremonia por sismo de 19-S en Puebla

Your browser does not support the video tag.

En Puebla, el próximo sábado 19 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemorará el tercer aniversario del terremoto de 2017 en la capital del estado; en Atlixco, encabezará un evento en el que se darán a conocer los avances de la reconstrucción.

Así lo dieron a conocer este miércoles medios nacionales, donde señalaron que, en la capital poblana, el acto se llevará a cabo a la 1:20 de la tarde, donde se conmemorará a los fallecidos tras el siniestro, mientras que a las 5, el Ejecutivo federal encabezará otro para dar a conocer los avances de la reconstrucción tras el sismo a tres años.

Asimismo, señalaron que, durante la mañana de ese día, López Obrador izará la bandera a media asta en la plancha del zócalo de la Ciudad de México a las 7:19, para conmemorar el sismo de 1985, por su XXXV aniversario.

Mientras que, al día siguiente, 20 de septiembre, el mandatario estará en Jojutla, Morelos, donde también rendirá un informe sobre la reconstrucción en la zona; lo mismo se replicará en Zacatepec.

Cabe mencionar que el lunes, el mandatario federal adelantó su visita a estos estados durante la conferencia de prensa matutina, la cual sería la segunda durante la pandemia.

Fuentes: Excélsior / Político MX