5% de alumnos en Puebla no regresó a clases en nuevo ciclo escolar: SEP

El 5 por ciento de los alumnos inscritos en el ciclo escolar pasado no habría regresado al nuevo con la modalidad de clases virtuales, por lo que la SEP hará una encuesta de autoevaluación para conocer el motivo del porqué desertaron de las escuelas.

Así lo informó, en entrevista tras la ceremonia por el 210 aniversario del inicio de la Independencia de México, el secretario de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, quien indicó que durante la fase compensatoria, que concluyó el pasado viernes, se pudo tener contacto con el 95 por ciento de los estudiantes.

Por ello, refirió que la encuesta se levantará a partir del lunes y durará una semana, misma que se aplicará a padres de familia, alumnos y maestros, con lo que se podrá tener la información certera, ya que actualmente los estudiantes no están asistiendo a las aulas.

“Desde la fase compensatoria pudimos hacer una investigación y logramos contactar al 95 por ciento, el 5 por ciento restante no, los maestros están haciendo un esfuerzo enorme y los han ido a buscar a sus casas, aunque no los tenemos ubicados en este momento”, pronunció.

Es necesario precisar que del 24 de agosto al 13 de septiembre se llevó a cabo la fase compensatoria para reforzar los contenidos del ciclo escolar pasado, por lo que a partir del lunes iniciaron las clases del nuevo ciclo escolar 2020-2021.

3 escuelas ganaron sorteo de avión presidencial

En otro tema, el titular de la SEP informó que tres instituciones educativas en Puebla se encuentran entre los 100 ganadores de la rifa del “avión presidencial”, realizada por la Lotería Nacional el martes pasado, mismas que están en zonas marginadas.

Dijo que se ubican en los municipios de Xochiapulco, Guadalupe Santa Ana y Zoquitlán, por lo que los recursos que recibirán serán destinados a mejoras de su infraestructura y equipamiento de las mismas, así como a sus localidades.

“Son escuelas de las zonas marginadas, cuando vino la secretaria de Bienestar las estuvimos recorriendo y se les entregaba un cachito. Es una gran suerte que hayan ganado 20 millones y lo van a aplicar, como lo firmaron, una parte para las escuelas y otra para la comunidad”, pronunció.

Respecto a la entrega de libros de texto gratuito, Lozano Pérez comentó que está casi concluida una vez que a nivel secundaria está distribuido al 100 por ciento, mientras que preescolar, primaria y telesecundaria se tiene un promedio de 50 por ciento en el avance, toda vez que depende de la llegada de material proporcionado por la Federación.