Vinculan a proceso a dos tras asaltar comercios en Puebla capital

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Orlando N. y José Daniel N. detenidos en hechos distintos, por el delito de robo agravado.

El primer ilícito ocurrió el 5 de septiembre de 2020 en la colonia Humboldt de la ciudad de Puebla donde Orlando N., presuntamente ingresó a una tienda de conveniencia, amagó al personal con un desarmador y sustrajo cuatro botellas de alcohol y 30 cajetillas de cigarros. Cuando pretendía darse a la fuga, el imputado fue detenido por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital.

Por otra parte, José Daniel N. fue asegurado por elementos de la Policía Municipal el 6 de septiembre de 2020 en la colonia José María Morelos y Pavón en la capital poblana, luego de que fuera señalado de robar mercancía consistente en 9 piezas de bebidas energéticas de una miscelánea.

Ambos hombres fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien recabó los indicios y desarrolló actos de investigación para acreditar la comisión de los hechos delictivos.

Durante las respectivas audiencias, la Fiscalía de Puebla presentó datos de prueba mediante los cuales logró la vinculación a proceso de los imputados por el delito de robo agravado.

La autoridad judicial decretó para Orlando N., prisión preventiva necesaria como medida cautelar y a José Daniel N. firma periódica, así como la prohibición de salir del estado.