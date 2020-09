TEEP avala que junta en Tlacotepec administre recursos con autonomía

Your browser does not support the video tag.

Bajo una perspectiva intercultural, el TEEP determinó que la junta auxiliar de Santa María La Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Juárez, tiene derecho a recibir directamente y administrar las participaciones y recursos estatales y federales que le correspondan, sin depender del ayuntamiento.

Lo anterior, en la sesión de este martes al resolver el recurso TEEP-A-129/2019, interpuesto el 5 de septiembre de 2019 por Fortunato Cortes Soriano contra el ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, ante la negativa de dar respuesta a sus solicitudes, del diecisiete de mayo y catorce de junio de 2019, para la transferencia directa de los recursos y participaciones federales, estatales y fondos especiales.

Esto, en cumplimiento de la resolución del 20 de febrero pasado, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), dentro del expediente identificado con la clave SCM-JDC-1225/2019.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinaron que a Santa María La Alta le asiste el derecho de “determinar su condición política y perseguir su desarrollo económico, social, cultural, y administrar los recursos que le corresponden de distintas participaciones, así como su ejecución”.

El recurso fue interpuesto por el edil auxiliar mientras que el fallo se dio en cumplimiento emitido el 20 de febrero de este año, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf),

El TEEP señaló que deberá realizarse una consulta a la comunidad, respetando las medidas sanitarias por Covid-19 y a las autoridades tradicionales, para informar a los habitantes sobre la rendición de cuentas del gobierno auxiliar y el porcentaje que les corresponde de la totalidad de recursos percibidos por los Ramos 28 y 33. Dicha información deberá ser traducida al náhuatl, por tratarse de una lengua local.

La resolución deberá aplicarse en un plazo no mayor a 15 días y la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal tendrá que brindar asesorías sobre la aplicación de leyes administrativas cuando se requiera.

Al respecto, cabe subrayar que la Federación estima reducir en un 5.1 por ciento los recursos para Puebla en 2021, por la crisis económica causada por la pandemia, pues en la muestra del Proyecto de Egresos, se planteo asignar a la entidad 89 mil 864 millones de pesos, cuando en 2020, se dieron 94 mil 691 millones.

Con esto, los municipios y juntas auxiliares también se verían afectados, pues recibirían menos presupuesto a través de los Ramos 28 y 33, siendo este último para educación, salud, infraestructura social y DIF.

TEEP niega registro a aspirante de PAN

Por otra parte, con el recurso de apelación 112 del 2020, el TEEP negó el registro de Rubén Darío Chacón Aguayo como aspirante a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN por parte de Libres, por haberse registrado también para una contienda de otro municipio.

Se explicó el postulante “optó por registrarse” para la dirigencia “en un municipio diverso”, ya que al haber resultado electo como candidato en Libres, no podía participar en posteriores cargos en los que se hubiera registrado.

No obstante, el instituto determinó a favor del quejante que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), le impidió interponer un recurso de impugnación, luego de que su plantilla fue rechazada para contender.

Esto, luego de que el Comité que encabeza Genoveva Huerta Villegas, recurrió a la Sala Regional del Tepjf para impugnar la decisión que, en agosto, determinó el mismo TEEP sobre reponer la elección de dirigente.