Segob celebra Grito de Independencia para migrantes poblanos

Conla reunión virtual “Contigo Migrante”, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), celebró el Grito de Independencia para los conciudadanos en Estados Unidos.

En la transmisión, participaron también presidentes municipales, autoridades federales, líderes migrantes, y los secretarios de Turismo, Vanessa Barahona de la Rosa; de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, y de Gobernación, David Méndez Márquez.

En el acto presidido por la directora del IPAM, Ixelt Romero Morales, el titular de la Segob reconoció el esfuerzo que hacen las y los poblanos en Estados Unidos para trabajar y apoyar a sus familias en medio de la contingencia sanitaria. Además, reiteró que el gobierno de Puebla, que encabeza Miguel Barbosa Huerta, siempre los tiene presentes y trabaja para servirles a pesar de la distancia.

Entre los invitados, estuvieron Alfonso Álvarez, líder de Casa Amiga Yonkers; Miguel Ángel Sánchez, representante de Fuerza Migrante; Carmelo Maceda, líder migrante en Nueva Jersey, y José Rosas, de Las Vegas, así como Xadeni Méndez, directora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Migración (INM).