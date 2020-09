SC, sin vacantes para 28 exempleados; nos pide esperar, señalan

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Cultura (SC) “no tiene vacantes” para reinstalar a los 28 extrabajadores que acusan despido “injustificado” durante la gestión de Julio Glockner Rossainz, por lo que deberán esperar mes y medio para obtener respuesta por parte del nuevo titular, Sergio Vergara Berdejo.

Así lo indicaron a este medio exempleados de la dependencia quienes, pidiendo anonimato, mencionaron que en una reunión celebrada este martes, el secretario de Cultura estatal les indicó que por el momento no tenían lugar para ellos en la dependencia, a más de dos meses de que fueron despedidos “injustificadamente”.

Comentaron que les pidió que esperaran al menos mes y medio para analizar la situación dentro de la dependencia, y determinar si era posible su reinstalación.

Al respecto, los trabajadores consideraron que han recibido “muchas largas”, toda vez que la comunicación con la secretaría no ha sido constante, por lo que exigieron se resuelva lo más pronto posible.

De igual forma, señalaron que, tras la protesta del 21 de julio frente a Casa Aguayo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se “comprometió” a reinstalarlos en cuanto Glockner Rossainz saliera del cargo, lo que sucedió el 31 de julio.

Desconfiaron de las labores que está realizando la secretaría, ya que afirmaron laborando Moisés Ramos Rodríguez, a quien señalaron de ejercer abuso laboral y cuya separación del cargo habían exigido.

El 15 de julio, los trabajadores aseveraron que la encargada de despacho de la Dirección General de Patrimonio Cultural, Mónica Martínez Martínez, los llamó para “obligarlos” a firmar su renuncia en las oficinas.

El pasado 3 de agosto, el mandatario poblano anunció que se reuniría con el Vergara Berdejo para conocer los cambios que se harían al interior de la dependencia y los proyectos que se tienen planeados.