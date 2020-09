Reforma para regular publicidad electoral en Puebla sí se promulgó

Your browser does not support the video tag.

La reforma para regular la publicidad electoral en Puebla, que la prohíbe en espacios públicos, fue promulgada en la edición del 24 de julio de 2020 de Periódico Oficial del Estado, lo cual desmiente la versión de que no entraría en vigor por supuestamente no estar publicada en este rotativo.

El lunes, trascendió en medios que la iniciativa, propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, no fue publicada en tiempo y forma, de conformidad con las leyes federales, por lo que no tendría validez para los próximos comicios de 2021.

No obstante, en la página web del Periódico Oficial del Estado consta que, en el número 18, tercera sección, está la reforma a la fracción IV Bis al artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, aprobada por el Congreso local el pasado 22 de julio.

Es de recordar que esta modificación legislativa determina prohibir la propaganda de aspirantes a gobernador, alcaldías y diputaciones en carreteras y espacios públicos, como transportes colectivos.

En tanto, se especifica que las leyes, decretos, reformas y demás disposiciones son de carácter oficial y obligatorias “por el solo hecho de estar publicadas” en el periódico.

Editado por David Celestino