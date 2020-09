Puebla, de los 10 estados con apoyos para mujeres emprendedoras: IMCO

Your browser does not support the video tag.

Puebla forma parte de las diez entidades y una alcaldía que crearon programas específicos para apoyar a mujeres emprendedoras y microempresarias luego de la reactivación económica tras el confinamiento social por el Covid-19.

De acuerdo con el diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Mujer en la economía pos-Covid sólo diez estados figuran en el Mapa de las medidas económicas ante la pandemia Covid-19 publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el caso de Puebla el apoyo otorgado se trata de créditos de hasta 5 millones de pesos con recursos de la Nacional Financiera (Nafin), para apoyar a mujeres empresarias y emprendedoras.

El resto de los estados –además de Puebla— con apoyos para este sector de la población son: Baja California, Durango, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. En la lista también se señaló a la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Estiman que crisis afecta más a mujeres

El reporte añadió que según las estimaciones del Banco de México (Banxico) hay tres factores que sugieren que esta crisis por la pandemia afecta más a las mujeres que a los hombres:

Primero, que aunque se percibe una ligera recuperación económica desde junio, los hombres están regresando al mercado laboral más rápido que las mujeres, y muchas de ellas lo están haciendo a empleos en condiciones desventajosas, en parte por la carga desproporcionada que tienen dentro del hogar.

Segundo, el 53 por ciento de las mujeres trabajadoras se concentra en sectores que han sido más afectados por la pandemia y cuya recuperación podría ser más lenta. Entre estos sectores se encuentran hospedaje y alimentos, comercio al por menor y otros servicios.

Tercero, las mujeres se encuentran subrepresentadas en los puestos de liderazgo, tanto en el sector público como en el privado. Esto reduce la posibilidad de que las necesidades de las mujeres se vean reflejadas en la toma de decisiones.

El IMCO indicó que ahora tendrá un área enfocada a la mujer en la economía, que busca aportar evidencia sobre las implicaciones de las brechas de género sobre la competitividad y añadió que este primer estudio tiene el objetivo de entender los efectos económicos potenciales ocasionados por Covid-19 sobre las trabajadoras.