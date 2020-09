Por exceso de tormentas, se agotan los nombres para bautizarlas

Your browser does not support the video tag.

La temporada de tormentas de 2020 en el Atlántico ha sido tan activa que la Organización Mundial Meteorológica (OMM), quien nombra estos fenómenos, está por agotar los 21 nombres utilizados para bautizar ciclones, siendo la última vez que ocurrió esto en 2005.

La actual época de huracanes en la cuenca atlántica, que terminará para finales de noviembre, ha utilizado los nombres preestablecidos por la OMM, y solo queda uno, “Wilfred”, para bautizar la siguiente tormenta que llegase a ocurrir en 2020.

Después, los meteorólogos deberán recurrir a las letras del alfabeto griego; Alfa, Beta, Gamma, sucesivamente, esto con el fin de evitar que algún ciclón sea nombrado con la misma inicial que otro.

Es de mencionar que la última vez que esto sucedió fue en 2005, cuando se llegaron a formar 27 tormentas tropicales y una subtropical.

De las precipitaciones formadas este año, seis han llegado a la categoría de huracanes, Hanna, Isaías, Marco, Laura, Paulette y Sally, mientras que solo una de ellas ha sido catalogada de mayor intensidad, Laura.

Fuente: Telemundo

Editado por David Celestino