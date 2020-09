Poblanos abarrotan tiendas en busca de “cachitos” para rifa de avión

Your browser does not support the video tag.

Desde el lunes y hasta este martes, habitantes de Puebla capital hicieron largas filas fuera de las tiendas de Lotería Nacional en el Centro Histórico de la ciudad para adquirir boletos de la rifa por el avión presidencial, que se realizará este 15 de septiembre a las 16:00 horas.

A unas horas antes del sorteo, poblanos acudieron a las sucursales ubicadas en la calle Reforma, la de la 5 Sur y otros quioscos, pues la demanda de “cachitos” agotó las existencias; fue hasta esta mañana que los establecimientos reanudaron la venta, tras llegar un nuevo lote de boletos.

En un recorrido por el Centro Histórico se logró observar filas que se extienden por calles enteras, la gente formada, casi toda con cubrebocas, mantiene su lugar con el importe del boleto en la mano, 500 pesos.

Es de mencionar que hasta la mañana del pasado lunes, se había anunciado la venta del 70 por ciento de los boletos del sorteo, equivalente a unos 4 millones 179 mil “cachitos”.

De la rifa resultarán 100 ganadores de un premio de 20 millones de pesos cada uno, en tanto, se pretende que con las ganancias de la venta se compre equipo médico para hospitales públicos.

Editado por David Celestino