Para evitar accidentes, PVEM pide a poblanos no usar pirotecnia

Con el fin de proteger a niños y mascotas de posibles accidentes, el dirigente en Puebla del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, hizo un llamado a la ciudadanía para no utilizar pirotecnia durante las fiestas patrias.

En un comunicado, el líder estatal pidió evitar estas prácticas al señalar que produce en animales ansiedad, miedo descontrolado, taquicardia y en algunos casos hasta la muerte.

“Que en estas fiestas patrias eviten el uso de pirotecnia, sé que es una noche de fiesta y celebración, pero podemos hacerlo responsablemente y evitar afectaciones a nuestras mascotas como perros, gatos, aves”, declaró.

Asimismo, recalcó que conlleva un peligro para los niños y jóvenes, que realizan estas prácticas sin la precaución adecuada, por lo que también pidió a los padres hacer conciencia del riesgo que conllevan los “cohetes”.

“Sin duda estas acciones representan un gran peligro para familias poblanas, debemos ser conscientes que no es un juego, ya que desafortunadamente todos los años ha habido incidentes graves”, puntualizó Natale Uranga.

