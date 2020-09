Otro error del senador Samuel García y la “rifa” del avión presidencial

Your browser does not support the video tag.

Ancira, atrapado sin salida // Urge auditar privatizaciones

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que acostumbrado a traficar influencias para hacer jugosos negocios –especialmente a costillas de la nación– y zafarse de eventuales problemas legales, Alonso Ancira, la cabeza visible de Altos Hornos de México, ya no sabe qué inventar en su intento por dejar atrás el grave problema legal que enfrenta. Aterrado, el empresario salinista mueve cielo, mar y tierra para sacudirse las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República, pero como no tiene para dónde hacerse ahora, en su desesperación, decidió demandar al Presidente de la República.

Andrés Manuel lo explicó así: Ancira presentó también una demanda en contra mía. Pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta. Dice que lo estoy difamando, porque aquí se menciona el caso en las mañaneras. Pero no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, y como Presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos.

Ancira está angustiado, porque han sido vanos todos sus intentos por zafarse, y está frito si, junto con sus abogados, cree que con la demanda referida tiene un as bajo la manga. Como bien lo recuerda el mandatario, “he denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó –lo que pasa que hay como amnesia– el llamado Pacto por México, acuérdense, ya no se habla de eso, acuérdense toda la difusión que se dio sobre el Pacto por México. Ahí se acordó lo de la planta de fertilizantes, comprarla, (sin considerar) que llevaba 15 años sin uso; una planta chatarra, porque hicieron el acuerdo arriba y pagaron un sobreprecio estimado en 200 millones de dólares”.

Aquí la columna completa

Las firmas, los ex y AMLO

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que las firmas: hoy se cumple el plazo para entregar las constancias ciudadanas que apoyan la realización de una consulta popular sobre enjuiciamiento de expresidentes de la República. El levantamiento de estos apoyos individuales fue realizado desde diversos flancos organizativos, con la meta de dos millones de rúbricas. A pesar del esfuerzo hecho durante dos semanas, el camino no es seguro, pues aparte de la meta numérica faltan las confirmaciones tanto de la validez de los registros como de la procedencia de la pregunta a realizar.

Ante la posibilidad de que no se reúna el número suficiente de firmas, el presidente de la República dijo ayer que estaría dispuesto a presentar personalmente la solicitud del caso. En días pasados ya había advertido al Instituto Nacional Electoral (INE) que se alistara para realizar la citada consulta. Aún así, el punto clave está en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debería declarar si hay condiciones jurídicas para realizar la multicitada consulta y si el fraseo propuesto por los promoventes es el adecuado.

La rifa: hoy se realizará el sorteo del equivalente del precio del avión presidencial comprado por irresponsabilidad por Felipe Calderón Hinojosa y utilizado con desparpajo por Enrique Peña Nieto. Ha sido difícil para la presidencia actual el manejo de este asunto, pues hasta ahora ha resultado imposible la venta a un precio razonable de la nave aérea de máximo lujo. No es un problema creado por la actual administración, pero es esta la que ha debido intentar fórmulas de solución.

Aquí la columna completa

Juicio a expresidentes, en manos de la Corte

- Anuncio -

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que contrario a versiones falsas que se manejaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la viabilidad jurídica y constitucional de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República. Ni su presidente, Arturo Zaldívar, ni ningún otro ministro o ministra han emitido opinión y no lo harán hasta que reciban la solicitud formal por cualquiera de las tres vías que marca la Constitución para autorizar la realización de un ejercicio de consulta a la ciudadanía sobre un tema tan delicado y sensible. Hoy podrían llegar esas solicitudes, tanto la que anunció el presidente López Obrador que enviaría a través de un escrito a los ministros del Pleno, como el que mandará también el Senado, según anticipó ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Hasta ayer, la recolección de firmas para solicitar la consulta por la vía ciudadana no alcanzaba la cifra de un millón 800 mil firmas de ciudadanos identificados, a pesar de los esfuerzos realizados por varios grupos, algunos civiles y otros vinculados a Morena que se dieron a la tarea de recolectar las firmas necesarias para avalar una solicitud a la Corte por esa vía. Y ante la posibilidad de que no se alcance el requisito constitucional, ayer en su conferencia mañanera López Obrador decía que de cualquier modo él ya tenía listo el escrito de petición que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitarle su aval de constitucionalidad al mecanismo por el que se pretende preguntarle a los mexicanos si están o no de acuerdo en que se lleve a cabo un juicio a cinco expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, hasta Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El quid de toda esta cuestión radica en la elaboración de la pregunta que se pretende someter a consulta de los mexicanos. De la redacción y la formulación de esa pregunta depende en gran medida de que la Corte decida o no darle el reconocimiento constitucional a dicha consulta. Todos los ministros, nos dicen fuentes cercanas al Poder Judicial de la Federación, están expectantes por saber qué dice la interrogante que se formularía en este ejercicio democrático porque de ello depende que le den o no el aval de constitucionalidad. Por ejemplo, abogados constitucionalistas consultados por esta columna nos dicen que si la pregunta que se hace fuera: “¿Usted quiere que enjuiciemos a los expresidentes?”, no pasaría ni sería aceptada por la Corte; en cambio una pregunta más abierta como: “¿Está usted de acuerdo que haya juicio a expresidentes de la República si la autoridad encuentra malversación de fondos?”, entonces sí podría pasar porque dice lo obvio.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Desarrollo histórico. Empresas de telecomunicaciones se suman a la meta de conectividad universal. A través del financiamiento del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y el apoyo de la Secretaría de Economía, pequeñas empresas se están sumando al objetivo gubernamental de conectividad universal, informó María de Lourdes Coss Hernández, directora del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. Precisó que ya se tienen 15 proyectos, de los cuales ocho ya están aprobados y por iniciar despliegues en zonas remotas del país. Explicó que se trata de un financiamiento que no rebasa los 10 millones de pesos y en el que empresas familiares han encontrado apoyo gracias a las bajas tasas de interés. Internet para todos, una idea nada lejana para las aspiraciones del gobierno de López Obrador.

2. No es coincidencia. Haciendo uso de su derecho de réplica, Rosario Piedra se defiende. En respuesta a los diputados del PAN, PRI, PRD y MC que le reclamaron falta de autonomía frente al gobierno y silencio ante la violación del debido proceso y ataques a la prensa, la presidenta de la CNDH les dijo que nunca los escuchó ser críticos con sus antecesores. “En casi 30 años, jamás vi que reclamaran los mismos partidos opositores las omisiones. Colusiones con los gobiernos en turno. Yo era una víctima, sigo siendo una víctima porque jamás se me dio respuesta. Pero ahora no solamente soy víctima, soy la presidenta de la CNDH”, respondió. A ver: una mujer se tuvo que amarrar a una silla afuera de la CNDH y ni así la atendieron. ¿Será que en 30 años jamás hubo tanto desdén?

3. ¡Fuera!, ¡fuera! El tropiezo del año se lo lleva el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano. De nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica. Hace unas semanas fue severamente criticado por su machismo hacia su esposa, pero lo que le sucedió ahora rompe todos los límites. Confundió una fundación para niños con cáncer, ¡con un refugio para animales! A través de un video, el legislador federal mencionó que visitaría un refugio para perros rescatados de la calle, en donde haría algunas donaciones. “Vamos al refugio Manitas Pintando Arcoíris, es el refugio más grande de animales de Nuevo León, vamos a ir a donar una tonelada de croquetas y dos toneladas de cemento para seguir adecuándolo”, afirmó en la transmisión. Sin comentarios, sólo abucheos.

Aquí la columna completa