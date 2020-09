Inauguran Centro de orientación familiar Sedif en Chalchicomula

Your browser does not support the video tag.

Con el fin de fortalecer el núcleo familiar en la región, el Sistema Estatal DIF (Sedif) inauguró en Chalchicomula de Sesma un Centro de Orientación y Desarrollo Familiar Integral (Codefi), el segundo en iniciar operaciones en el estado.

Así lo informó la dependencia, en un comunicado, donde refirió que este centro ofrecerá pláticas y asesorías, a fin de prevenir adicciones, embarazos prematuros y cuadros de depresión por la pandemia.

Resaltó que el Codefi inaugurado en este municipio es el segundo que funciona al interior de Puebla, siendo el primero el abierto en Zacatlán el marzo pasado, mientras que se inaugurará uno nuevo en Zacapoaxtla el 24 de septiembre y otro en Chietla el día 30.

Al respecto, tanto el edil Carlos Augusto Tentle Vázquez como la presidenta del Sistema Municipal DIF, Lizeth Vieyra Ramos, resaltaron que la puesta en marcha de este centro de atención demuestra el trabajo coordinado realizado con el Sedif.

Asimismo, refrendaron su compromiso de colaborar con el gobernador Miguel Barbosa Huerta y con la presidenta honoraria del organismo, Rosario Orozco Caballero.

Editado por David Celestino