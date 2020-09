Hallan en Venus gas que probaría la existencia de vida

Your browser does not support the video tag.

Un grupo de astrónomos de varios países anunciaron el descubrimiento la sustancia fosfina en la atmósfera de Venus, lo cual puede significar la existencia de formas de vida en el planeta, ya que en la Tierra este químico solo se genera por microbios o industrialmente.

Este hallazgo fue dado a conocer por el Observatorio Europeo Austral (ESO) el pasado lunes, quien adelantó que el hallazgo no significa la confirmación de vida, pues se sabe que en planetas como Júpiter y Saturno se ha hallado dicho componente.

Investigadores resaltaron que la fosfina existe en la Tierra a causa de procesos microbiológicos, en lugares sin oxígeno, por lo que estiman que esto significaría la presencia de formas de vida microscópicas en las nubes de Venus.

La fosfina, o fosfano, es un derivado fétido y tóxico del fósforo y está presente en algunos insecticidas, además de que puede resultar como residuo de la producción de drogas sintéticas.

Es de mencionar, que las investigaciones apuntan a que la cantidad de este compuesto en el planeta vecino es 10 mil veces más alta que la producida en los mencionados procesos químicos, además de que descartaron fenómenos como relámpagos, o meteoritos como los causantes de tanta fosfina en la atmósfera.

1/5 Signs of life on Venus? An international team of astronomers today announced the discovery of a rare molecule — # phosphine — in the clouds of # Venus. #VenusNewshttps://t.co/azNSsVfhr8

Credit: @ESO /M. Kornmesser/L. Calçada & @NASA /JPL/Caltech pic.twitter.com/vSUwTIv2vb

— ESO (@ESO) September 14, 2020