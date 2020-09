Fiscalía, Medio Ambiente y Cholula

Your browser does not support the video tag.

Pues para esta semana de Fiestas Patrias, bien vale repasar algunos pendientes:

1.- El Ayuntamiento de San Andrés Cholula tiene un Programa de Desarrollo Urbano Sustentable que fue publicado el 4 de octubre de 2018, pero que debe ser inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de Estado. La duda es ¿Ya lo inscribieron después de que #DeBuenaFuente reveló la omisión técnica-jurídica-administrativa-política? O, les vale, como siempre.

2.- La empresa Bonu Estrella Roja, propietaria de la plaza comercial Paseo Destino, donde se aloja la estación de transporte de pasajeros ¿Ya se conectó oficial y legalmente a la red de agua potable de Agua de Puebla? La pregunta se genera, por tanto desorden y presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla. Nota: Si ya cumplió, hacer caso omiso.

3.- Para el desahogo del litigio en el proceso 431/2016 Martha Angélica Santabárbara Osorio, sicóloga de la Fiscalía General del Estado, no se presentó (11/09/2020, 11 horas), por tercera ocasión consecutiva, a la audiencia ordenada por el Juez ¿Alguien sabe el motivo de la ausencia? No vaya a ser porque #DeBuenaFuente destapó el caso de negligencia y se enojaron, amen de re mentarme la madre.

4.- Edgar Alejandro Couto Palafox, trabaja en el Ayuntamiento de Puebla como Jefe del Departamento de Ingeniería de la Dirección de Servicios Públicos, de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Nada que ver con Ismael Couto Benítez, recién despedido como Director de Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad. El hecho de que presuntamente son primos, nada qué ver con su desarrollo profesional. Así es que no molesten.

Punto.

He escrito.

Ni Obama

En San Pedro Cholula están más unidos que nunca. Si no eres originario de este territorio, no podrás ser presidente municipal. Los partidos políticos van a competir, pero los grupos decidieron quien va a ser su candidato y por cuál partido y ¿Saben qué? Va a ganar y eso, ya no lo cambia ni Obama.

El Verdugo

Las demandas por “daño moral” son la moda actual. Los políticos se quejan de que se habla mal de ellas y ellos. En más de las ocasiones quienes acusan tienen razón y en las restantes ocasiones, también. El Verdugo dice: El político perfecto existe, sólo cuando es candidato.

